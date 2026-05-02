李居明-继《粤剧特朗普》后 不一样的《粤剧观世音》｜李居明大师会客室

《粤剧观世音》曾以《金玉观世音》和《观音情度韦陀天》之名，早在2011年已经在香港公演，当年口碑轰传，喻为近年佳作。今次作为「新光当代戏剧节」三大戏宝献给广大观众，此剧是继《粤剧特朗普》后，我又一次挑战难度之作。

因为整套戏的主题是：人怎样用爱来制止战争、导人向善。其实特朗普总统最应该来看《粤剧观世音》的，他会明白，他引发的战争杀害了多少人，令多少家庭破碎。特朗普难道不怕被刺杀吗？谁挑起战争必遭恶果。《粤剧观世音》异军突起，在目今的社会风气中充满教育意味，大胆上演，可说是一股救世的清流。

观音情度韦陀

如果你看过这套戏，便知我完全没有用传统的手法写观音的「神通」，观音由头到尾是用「爱」去渡人！如何用爱去度血腥杀戮与仇恨！所以本剧难度极高！

如何渡满手血腥的爱人韦护？就是那首《戒杀诗》：「世间杀戮最悲凄，毁人家暖恨长埋，子在窝中期亲在，母在家中望子归」。你杀一个人，让母亲失去儿子、妻子失去丈夫、孩子失去父亲。韦护杀人如斩瓜切菜，最后要承受的因果，上天对他的惩罚就是斩你最爱之人的手臂，这种冲突性令大家可以看到原来粤剧有这么高的深度和层次。

同时，这段戏也是写观音如何用肉身渡父皇，父亲既然要用肉身治病，便欣然受刑，挖眼断臂以报父母恩。这段戏雅琪用粤剧的水袖功架表达韦护如何把观音的手斩下来，只是那场戏已经是值回票价。蓝天佑、郑雅琪是目今最有实力的年轻一代粤剧接班人，功架了得，唱腔悦耳，真的演活了观音和韦陀，值得大赞！

蓝天佑和郑雅琪功架唱腔十分出色，真的演活了观音和韦陀，为目前粤剧界最有实力的生力军。

全剧以「挖目断臂」这场戏最有冲突性。

用爱与和平转化仇恨

观音如何度九尾狐？观音说：你想成人，却杀戮吸血。但做人第一课是「人之初，性本善」，如果你性不善，何以为人呢？所以人一定要「善」，这都是观音的说法。

现在全世界都在讲战争，电影也多是互相斗争的题材。但《粤剧观世音》傲然而立地告诉全人类，人要用爱与和平才可以转化仇恨。观音能成为神，不是因为有神通，而是因为有爱。这套戏是当今战争纷乱的年代更加应该看，爱是可以化解战争、带来和平。

又一次挑战难度

此剧当年在内地演出时，粤剧红伶红线女看完之后流泪不已，激动得说不出话来，因为从来都没有看过这么好看的粤剧。此剧在内地不断重演，已成一票难求的当代戏宝。难怪这套戏多次重演越演越旺，每个人看完都赞不绝口。

通过一套粤剧，将观音「爱」的意念表达无遗，并且是通过好听的歌曲、奇情有吸引力的剧情表达出深远意义，由头到尾是没闷场，娱乐性丰富，为近年难得一见拥有极高艺术观赏性的粤剧。6月9日至10日请入场欣赏不一样的《粤剧观世音》。