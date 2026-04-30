内地博主首次游港忧衣着老土/低消费感自卑 1原因被港铁收附加费 获港人暖心鼓励：谢谢你们对我友善

每到一个新地方旅游都是新的体验，理应享受其中并感受当地风土人情。不过，一位内地博主于去年首次来港旅游跨年，却因忧虑自己衣着老土、低消费而感到自卑，更因为1举动被港铁收附加费，令他放弃以影片分享，改以图片于网上纪录此行。惟楼主的真诚分享获得港人暖心鼓励，并欢迎他再次来港体验，使他大为感动：「谢谢你们对我友善！」

内地博主首次游港忧衣着老土/低消费感自卑 1原因被港铁收附加费

最近，一位内地博主于Threads分享去年第一次来港跨年的经历，表示自己为此旅程特意悉心打扮，结果却因妆感太厚导致面部疼痛，后来到维港观光时看到打扮时尚的年青人，甚至发现自己不慎露出了保暖衣，顿时感到「好土」；又称在旅程中害怕被港人认出为内地人，一度不敢分享这次旅程期间拍下的影片素材。

楼主为了省钱，在港铁站内坐着休息玩手游，直到出闸时才发现因逾时滞留而被收取附加费。他当时为此感到羞愧，认为自己为何理所当然地觉得于站内滞留不用额外付费。由于存款及旅费所限，楼主全程唯一消费于便利店买饭团充肌，更被标价$20的能量饮品吓到。

帖文吸引不少港人留言鼓励，表示楼主根本不用担心穿搭，「香港人没那么在意甚么土不土，很多人不打扮时只穿普通长tee长裤而已」、「楼主不用自卑，你一点都不土，很酷！」。有网友从帖文中感受到楼主的善意与无力感，「只要有礼貌、喜欢、尊重香港，香港人便会同样喜欢尊重你」，鼓励楼主不要感到自卑或土气，只是两地风格与文化背景不同，「没甚么需要羞耻」。网民们表示有礼貌比外表更为重要，「外表对香港人来说毫不重要，你的品行才重要」、「只要保持礼貌跟尊重就好，香港人大多面冷心热」。

获港人暖心鼓励：谢谢你们对我友善

楼主后来以繁体字制作影片，感谢一众港人的善意与鼓励，并以广东话读出令他深刻的留言，「没想到评论区让我感动，他们对我实在太友善了」。他借此机会向香港网友道歉，表示自己曾对港人有误解，「结果却收到你们这么多善良的评论」。最后，楼主开心分享已经第2次来港旅游，当时他没有特别化妆，更欣赏了一套电影，这次旅程让他感到很放松，「我下次也要来香港，真的太舒服了」

这次帖文也吸引不少香港网民留言，并感谢楼主的善良及真诚，「谢谢你为了香港把这篇用繁体字，香港欢迎你」、「香港人都是你怎么对我们， 我们就怎么对你，谢谢你喜欢香港」、「使用繁体字和感恩的心，你就已经值得香港人友善对待和尊重，言谈举止也高质！」；有热心网民表示可以与楼主同游，「带你去jap肠粉烧卖鱼蛋鸡蛋仔，但你带我返广州揾嘢食得唔得」。

文:RY

资料及图片来源:sh1ota_nagisa@Threads