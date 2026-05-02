暖心嫲嫲凑孙日常获逾5万赞好！为孙女学玩Threads「趁脑袋仲会转时好好学」网民：突然好挂住我阿嫲

随著网络世界日益普及，社交平台早已不是年轻人的专利，不少「银发族」积极加入各大社群平台分享日常。早前，一位嫲嫲因在社交平台Threads发布与孙儿的暖心日常，短短数日瞬即获得逾5万个赞好，同时透露学习使用Threads的初衷，引起广大网民的感动与共鸣，获赞「好Sweet！」、「好新潮」，也有人直言因此忆起自己的长辈，「睇到有啲想喊」、「突然间有啲挂住我嫲嫲」。

暖心嫲嫲凑孙放学逾5万赞好！网民感动：突然有啲挂住我嫲嫲

近日，有一位嫲嫲因在社交平台Threads分享一张自己背著书包、手牵孙儿放学的照片，并写道：「你乖乖地，嫲嫲孭一世都愿」。看似平平无奇的画面，却充满著无限的温馨。帖文一出，随即吸引大批网民关注，短时间内成功获得超过77万次浏览，以及逾5万个赞好，不少网民留言表示深受感动，「有啲想喊系唔系正常」；帖文亦引起部分网民忆起自己的长辈，「突然间有啲挂住我嫲嫲，呢排好少揾嫲嫲，我要多啲陪佢，今晚返屋企揾公公婆婆」、「我四大长老已经唔喺度，但系我细个𠮶阵佢哋都好似你咁样陪我……我好挂住佢哋啊。」

为孙女与时并进学玩Threads：「趁脑袋仲会转时好好学」

社交平台Threads近年成为年轻人的新宠，有网民大赞「嫲嫲」紧贴潮流，「好新潮识得用Threads」、「呢一代嘅嫲嫲已经识玩Threads」，获「嫲嫲」回复解释开始使用Threads的缘由：「我唔想有朝一日个孙同我讲，『嫲嫲，我哋年青人嘅嘢你识啲咩』，叫我唔好理佢，趁脑袋仲会转嘅时候咪好好学一啲你哋后生仔女嘅嘢啰」，展现出与时并进的心态。

网民们纷纷称赞这位嫲嫲「好Sweet！」、「你真系好叻，好犀利」。对于嫲嫲对孙儿的爱锡，有留言表示「有嫲嫲爱锡系好幸福」，甚至有网民开玩笑地表示：「嫲嫲介唔介意要多个孙？」，并祝愿「所有嫲嫲都要健康快乐」！

来源授权：candy.lau.9406@Threads

文：LW