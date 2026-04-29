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坪石邨商场十室九空？街坊叹残忍「几十年嘅铺头全部结业」 逾50年历史屋邨重建未有期

生活百科
更新时间：15:02 2026-04-29 HKT
发布时间：15:02 2026-04-29 HKT

位于观塘的坪石邨，入伙至今已有逾50年历史，其井字楼型成为目前香港仅余的经典公共屋邨之一。近日，有街坊网民在社交平台发文，表示屋邨地下的商舖现时已十室九空：「几十年嘅铺头全部结业」，慨叹是「一个残忍而不得不存在事实证明」。尽管坪石邨已是具有相当历史的屋邨，原来至今仍未被纳入港府的重建政策之中，详情即看下文！

坪石邨商场舖头十室九空？街坊叹残忍：「几十年嘅铺头全部结业」

位于观塘区的坪石邨于1970年入伙，至今已有56年历史，提供逾4,500伙单位。有街坊网民日前于社交平台上载相片，可见大部份位于屋邨平台的商舖已经闭门「拉闸」，形容「几十年嘅铺头全部结业」。其中，有部分仍然营业的文具店及冲印店等，在门外贴上写有「结业清货」、「最后今天」等字眼的告示，场面冷清，让网民不禁慨叹是「一个残忍而不得不存在事实证明」。

坪石邨入伙至今逾50年 去年中完成翻新工程 暂未有重建时间表

自2023年起，房屋局的《幸福家族．缤FUN屋邨计划》每年都会选择约10条合适的公共屋邨，进行外墙粉饰及小型屋邨改善工程，坪石邨则于2024至2025年入选，并于2025年7月完成「功夫阁」的翻新工程，除了换上鲜艳新装，同时增设100米缓跑径、多款休闲座椅，并加入大量绿化元素。

坪石邨其他美化工程将相继展开，包括：外墙重新粉饰及新增屋邨标志、走廊重新粉饰、内墙重新粉饰等。

与此同时，坪石邨入伙至今已逾50年，至今仍未被纳入重建政策之中。根据房委会的「重建高楼龄公共租住屋邨优化政策」，屋邨重建与否须考虑多项因素，包括楼宇结构状况、继续维修保养楼宇是否符合经济效益、有否足够及合适的接收单位、重建后的单位数目增幅等。

房委会已于2013年底，完成初步检视辖下22个高楼龄公共租住屋邨的状况及重建潜力，其中马头围邨、西环邨、彩虹邨、华富（一）邨及华富（二）邨落实已有具体重建计划。

文：TF

资料及图片来源：全港店舖执笠结业消息 关注组@Facebook、香港房屋委员会颜汶羽@Facebook

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