港人疑惑申请公屋最佳时机？越早越好VS等58岁高龄资格 网民提1差异成关键影响

住屋问题向来深受港人关注，其中不少人会透过申请公屋，希望觅得安身居所。不过，面对长达数年，甚至数十年的轮候期，究竟何时才是申请公屋的最佳时机？近日，有港人在社交平台发文，好奇申请轮候公屋是「越早越好」，还是等待「58岁高龄资格」才递交申请更佳。帖文引起网民热议，有网民提醒1点有分别，「到时青年等到变中年。」即看下文了解详情。

港人疑惑申请公屋最佳时机？越早越好VS等58岁高龄资格

香港寸金尺土，公屋被不少人视为「上楼」希望，惟目前有逾20万人正在轮候公屋，一般申请者的平均轮候时间为5.1年。日前，有网民在Facebook群组「公屋讨论区」中发文，表示一直对公屋的申请时机感到困惑，「是否越早申请越好，抑或等到58岁以高龄资格申请系最快。」

帖文引起网民热议，有网民认为高龄人士轮候公屋有明显优势，「高龄上位，快过上楼！」、「58岁申请最快。」也有网民认为两者差别不大，「高龄都唔系最快，一样要等5、6年以上，除非你拣离岛或新界区」、「识人申请咗2至3年，7X岁单人，仲未上到楼。」有网民则建议参加特快公屋计划，「好彩咪有特快问题单位，只要你唔介意，如果唔系等到天荒地老青年变中年。」

网民提1差异成关键影响

有网民提醒，申请公屋最关键的分别在于「家庭队」与「单人队」，两者在轮候时间上有一定差异，「其实一系家庭队，一系单身长者队」、「组个家庭队几年就有，单身排公屋就系悲哀」、「家庭队就越早越好，1人申请的话，按年龄计分越迟越好，60+先上到楼。」

根据香港房屋委员会 （房委会）的公共租住房屋（公屋）现行申请制度，公屋申请主要分为三类：

一般家庭申请：以「家庭总人数」为申请单位，资格需满足香港居留年期、入息及总资产限制，且全家不得拥有香港住宅物业。若家庭包含长者或初生婴儿，更可较快获得处理（「天伦乐」优先配屋计划及「家有初生」优先配屋计划）。

长者申请：必须年满58岁，并在配屋时则必须年满60岁。符合资格的申请，通常会比一般家庭申请较早获得处理。

非长者一人申请：采用「配额及计分制」，分数会随年纪及轮候时间累积，最后按分数排序分配单位。

图片及资料来源： Facebook@公屋讨论区、香港房屋委员会

文：Y