北上注意！港铁罗湖、落马洲站推30分钟免费充电器租借服务！  五一黄金周设「关爱通道」助长者等出行

继港铁宣布由即日起至本年9月30日再度推出$6东铁线落马洲站过境车费优惠，并扩大优惠换领点网络后，港铁亦持续对口岸站点的服务与设施进行升级，包括罗湖站已完成多项改善工程， 于罗湖站与落马洲站增设免费共享充电服务等，为旅客带来更优质的出行体验。

罗湖、落马洲港铁站 增设免费30分钟充电服务

针对旅客对手机充电的需求，罗湖站与落马洲站均引入了共享移动充电器租借服务。所有使用者可享受首30分钟免费的优惠。这项服务让依赖手机查询路线、进行电子支付或记录旅程的乘客，即使在出发前发现电量不足，也能轻松应对，确保旅程顺畅无忧。

「五一黄金周」增援人手 为老弱设「关爱通道」

为应对「五一黄金周」期间预计增加的跨境客流，港铁将在车站增派工作人员，设立「爱心服务站」。此外，车站将根据实际情况开设「关爱通道」，为长者、携带婴儿的乘客及行动不便者等有特殊需求的旅客提供优先协助，以进一步改善乘客的乘车体验。

罗湖站设施优化 提升候车舒适度

作为改善计划的一部分，罗湖站的候车区域已更换为更为舒适的座椅，同时抵港大堂的照明系统也获得了提升。这些更新旨在为旅客提供一个更为明亮、舒适的候车环境。

资料来源：港铁

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