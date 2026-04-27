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网民热议港人颜值与地区挂钩？港岛人显贵气「优生学」 新界人1原因五官显颓废 网友反驳：黎明都住上水！

生活百科
更新时间：17:45 2026-04-27 HKT
发布时间：17:45 2026-04-27 HKT

港九新界居住环境各有特色，有人喜欢新界空气好、够清静，也有人喜欢港九交通方便。最近Threads一篇有关港人颜值与居住地区挂钩的帖文引起热议，指出港岛人较贵气凸显「优生学」，新界人出于1原因令五官显得较颓废。不过，帖文引起网民两极回应，有人认为港岛人确是气质较不同，也有人表示住新界并不代表贫穷或「Kam」，甚至反驳：「黎明都住上水！」

网民热议港人颜值与地区挂钩？港岛人显贵气 新界人1原因五官较颓废

最近Threads上一篇有关港人颜值与居住地区挂钩的帖文引起热议，楼主表示港岛区家庭有如示范「优生学」般，女士多以普拉提作日常运动，「皮肤白到发光，带住阵Le Labo𠮶种高级清冷感」；男士则穿着剪裁极好、风格低调耐看的西装。至于九龙区人士难掩一种「MK味道」，楼主表示九龙人缺少一份「贵气」，「MK味真系隔几条街都闻到，系一种『努力想变靓但失败咗』嘅尴尬感」。

至于新界区人士，楼主形容普遍带有一种「五官颓废感」，推断与区内人士日常乘坐长途车上班有关，「新界人嘅五官对眼无神、皮肤暗哑，仲有𠮶种不修边幅嘅Kam味」。楼主表示大埔、上水区男士「非毒则Kam」，走路姿态奇怪、眼神飘忽，衣着多为领口松弛的T-Shirt，「如果你话港岛人系Premium基因，咁新界人简直系System Error，其实我明，每日花三粒钟来回市区，系人都会变丑」，又称新界人想下一代能逆转情况，「努力啲赚钱搬出港岛，唔系为咗个校网，系为咗帮你个仔／女洗一洗基因」。

网友反驳：黎明都住上水！

对于帖文提到港人颜值与居住地区有关的言论，网民分为两派见解，有人认为以地区划分港人特质及以貌取人并不公平，「唔少上市公司老板住新界，因为只系方便自己工作或者私隐，根本成个新界嘅人口结构好复杂，西贡、大埔、元朗、上水、沙田有唔少相对高尚嘅住宅区或者独立屋，不如将眼界开阔多些少？」。有网友认为此说法欠缺尊重，「我住港岛唔认同你嘅讲法，周围都有Kam同高级人士，你用地区分辨好无聊，好唔尊重」，甚至有网民提到歌星黎明居于上水，「黎明住上水独立屋，系穷定Kam？华富村啲人颜值高过黎明？」。

与此同时，有部分网民认同楼主所言，表示港岛人气质的确不同，「我住大埔但明楼主讲乜，我都觉得整体上港岛人打扮个vibe系唔同啲」、「新界事实上比起港岛系冇咁贵气」、「港岛人同意，自从返咗观塘份工，搭地铁都唔惯，啲人有社畜感觉，冇生气」、「细细个已经讲，好多人块面都铺咗层灰，港岛啲人自信精神好多」。

帖文引来网民留言热烈讨论之际，有眼利网友留意到帖文末端写有「#个ai崩坏咗」，加上文中莫名的标点符号及错字，推断帖文是为吸引流量的「引战帖文」，笑言AI味甚浓：「今次AI味重咗啲」、「睇啲标点符号同埋用字就知系AI写」、「AI文就唔好懒得del**啦」。

文:RY

资料及图片来源:Threads

延伸阅读：港岛男嫌好感对象出身深水埗 苦呻「见朋友会尴尬」 网民连环狠批：放过人哋啦

 


 

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