港人热议屯门区最方便巴士站 点名赞这个站「几乎咩路线都有晒！」 网民：你当屯门转车站系咩？

在香港繁忙的交通网络中，地区巴士站的便利程度往往是居民生活质素的指标。近日港人热议屯门区最方便巴士站，有网民发文点名赞「红桥」巴士站的交通选择极为丰富，大赞该处「几乎咩路线都有晒！」，引起网民关注，掀起了一场关于「最强巴士站」的辩论。

港人热议屯门区最方便巴士站 点名赞这个站「几乎咩路线都有晒！」

最近有网民于Threads发文，大赞屯门区红桥巴士站的交通选择极为丰富：「红桥算唔算屯门旺区最方便嘅巴士站，几乎咩路线都有晒。」并列出经过该处的巴士路线多达23条，几乎涵盖所有往返各区的路线，四通八达，封其为屯门区最方便巴士站。

网民：你当屯门转车站系咩？

帖文引起网民热议，有网民认为正因红桥巴士路线众多，「所以朝朝晚晚都塞车......」 不过大部分网民则并不认同，认为红桥在路线完整度上仍有缺失：「红桥没巴士去沙田、蓝田、九龙城、粉岭」、「冇全日车去观塘区。」亦人指出虽然巴士路线有超过20条，但有部分都是通宵车、特别班次：「日间常规行车路线冇想像中咁多」、「近铁路站先叫赢，巴士成日都会塞车。」

更有人指出屯门区有其他巴士站更方便：「我觉得屯门市中心仲方便」、「你当屯门转车站系咩？」、「「唔计转车站，应该系丰景园、安定先系最多车？」

有人指出从实际候车环境的角度出发，形容该站的体验差强人意：「呢个站等车（尤其是往九龙方向）仲衰过蓝田站巴总（巴士总站），起咗隔音屏障后一到夏天总是传出异味，行人通道变窄。」、「晨早繁忙时间排队排到乱X哂，仲有58M/68A呢个时候最受罪，本身个位后面就是B3X/A36，时有A36/B3X埋站，阻碍迎后而来的58M/68A。」、「未上屯门公路前，有排塞车。」

另外，有网民细数全香港五大最方便巴士站，如不计转车站及总站，红桥、广福邨、黄大仙站、上水站及创纪之城均榜上有名。

来源：Threads

文：M