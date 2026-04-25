港产恐怖游戏《十三座》未出先轰动！旧公屋化身「阈限空间」挑战玩家胆量  网民：打咗个冷震

近年不少独立游戏开发者以独特创意，「刀仔锯大树」成功吸引玩家目光，屡创话题。近日，一个本地游戏开发团队在社交平台 Threads 上分享一个名为《十三座》的心理恐怖游戏，拟将大家熟悉的香港旧式公屋打造成恐怖游戏场景。其后发布的实机画面，更因其极度逼真的阴森气氛，似乎与近年席卷全球的「阈限空间」（Liminal Space） 恐怖美学不谋而合，成功引发网民热烈讨论及高度期待。

属于香港的恐怖游戏《十三座》！ 港产三人组团队辞工开发

该游戏团队在 Threads 平台上发文询问：「如果我同朋友一齐整一只 香港旧式公屋版 EXIT 8，大家会玩吗？」，并附上游戏的初步介绍，引来热烈回向。该游戏的灵感来自于日本知名步行模拟器游戏《8号出口》，玩家需要在无限轮回的场景中找出异常之处才能成功逃脱。

《星岛头条》找到游戏开发团队成员之一Kennedy，他分享团队仅由三人组成，他曾于海外积累游戏开发经验，另外两位伙伴则分别拥有新媒体及资讯工程的专业背景。

「其实一直都想自己开发游戏。」他表示，这股热情在体验过日本热门游戏《8号出口》(Exit 8) 后被彻底点燃。团队看到近年不少香港开发者成功推出自己的游戏，并获得热烈回响，深受启发。一个「以公屋为题材制作无限关卡」的念头油然而生。当他将这个想法分享给朋友后，得到了极大的肯定，认为这个构思非常可行，两位朋友甚至毅然辞职，全情投入《十三座》的开发工作。

在公屋的「心理恐怖探索」

根据官方页面描述，「十三座」是一款第一人称心理恐怖探索游戏。故事讲述主角在一个平凡的下午，进入了一栋香港旧式公共屋邨后，发现自己被困在无尽的轮回之中。玩家「必须解开个中的谜题，才能逃出这里」。对于为何选择「旧式公屋」作为游戏场景，Kennedy表示源于对香港文化的浓厚兴趣。「我自己认为公屋系非常有香港地道文化同气氛，而且香港好多代人都经历过唔同公屋中的故事同历史。」他们希望透过这个承载著几代人集体回忆的空间，引发玩家的共鸣。

从团队发布的游戏实机截图可见，其场景还原度极高，与现实中的港式旧公屋几乎如出一辙。画面中，昏黄的灯光仅能照亮狭窄走廊的一部分，前方是深不见底的黑暗，营造出强烈的压迫感。墙壁上满布污渍与剥落的油漆，天花板上错综复杂的水管及电线，以及家家户户门前锈迹斑斑的旧式铁闸，每一处细节都散发著诡异而颓废的气息。

目前，《十三座》仍处于早期开发阶段。Kennedy坦言，当初在网上分享时，完全没有预料到会获得如此巨大的回响。尽管如此，他们已经确立了游戏的核心玩法机制、故事大纲以及整体方向，现在需要的是更多时间来精心雕琢游戏内容。

当被问及游戏是否会加入更多「香港味道」的元素时，团队给出了肯定的答案，但同时也俏皮地卖了个关子」

最后，谈到对玩家的期望，团队表示：「我地会希望玩家在玩的途中有身处公屋的既视感和感受公屋的氛围，慢慢探索环境然后对公屋文化产生兴趣。」他们不仅希望香港玩家能从中找回熟悉的感觉，更怀抱著一个更大的愿景：「我地亦希望透过呢个游戏将香港公屋文化宣扬去海外。」

实机画面Threads掀共鸣：无一个地方恐怖得过旧式公屋

该游戏概念及画面一经发布，旋即在网上引起极大回响。不少网民表示对这个「贴地」的题材非常感兴趣，认为「全世界无一个地方恐怖得过香港旧式公屋」。对于游戏极度写实的画面，网民更是赞不绝口：「Real time嘅画面系咪真系咁, 如果系嘅就真系好ｘ正」，亦有人表示光看画面已「见到都打咗个冷震」。更有网民留言提供创意，例如建议加入「公屋怪人」等角色，或「关公斩人，土地公对住你笑」等本地化的恐怖元素。

开发团队其后亦积极回应，强调游戏将包含故事元素。目前游戏预计于2026年发行，团队正呼吁有兴趣的玩家将游戏加入 Steam 的愿望清单。

「阈限空间」恐怖美学成热潮

日本的《8号出口》

荷里活电影公司A24改编自都市传说的最新作品《后室》（The Backrooms）

《十三座》的恐怖氛围，与近年席卷全球的「阈限空间」（Liminal Space）恐怖美学不谋而合。从日本的《8号出口》到荷里活电影公司A24改编自都市传说的最新作品《后室》（The Backrooms），这些作品的共通点在于场景「空无一人」。

所谓「阈限空间」是一个涵盖建筑、心理学及网路文化等多重面向的概念。 在网路中，「阈限空间」不时与废弃商场、无人走廊等，那种介于熟悉与陌生、现实与虚幻之间的过渡状态相结合时，便在观众心中唤起一种既熟悉又不安的复杂情感，成功俘虏了新一代的目光。

资料来源：《十三座》游戏STEAM专页