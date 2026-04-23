天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档

近年不少食肆、酒楼推出各式优惠吸客，希望能够提升生意额。最近有网民于网上群组发文，表示天水围天耀邨一间酒楼饮茶推出长者优惠吸客，不过事主大呻需要搭枱才享有优惠，加上一大原因令她慨叹「唔会再嚟喇」，有网友认同楼主的说法，批评：「仲衰过以前大排档」。

天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」

事主早前刚好到天水围天耀邨超市购物，便到邨内一间酒楼享用下午茶时段点心。事主发现酒楼于4月份推出期间限定长者优惠，只要出示乐悠咭即可豁免持卡人茶位收费，惟她表示4位以下入座必须搭枱才能享用此优惠，「我哋两老叫咗2个点心孖宝（$36.8一份），埋单$81」。虽然享有优惠，但事主的用餐体验则未如人意，她表示酒楼当时冷气故障，「全场靠几部大风机吹」，现场相当闷热，形容二人座位靠近大门及风机，「但真系越坐越热，感觉食到有汗出」，更直言如果现场更炎热的话会受不了，「如果酒楼唔整翻冷气，我谂我唔会再嚟喇」。

网民：仲衰过以前大排档

对于酒楼冷气故障下只靠大风机撑场，不少网友表示难以接受，更有人透露早于去年已曾坏冷气，「呢间去年10月去过都无冷气，早上10点半都热死」、「冇冷气已经好耐㗎啦！」。有网民批评现今天气转热，食肆没有冷气易有异味且难以吸客，「今时今日，冇冷气怎样去食店饮茶食饭啊」、「冇冷气仲衰过以前啲大排档！大排档而家都有冷气啦」、「酒楼无冷气会有酸臭味，点食？」、「呢啲座地冷气机，前面微凉后面散热，有开等于冇开咁」。

文：RY

资料及图片来源：食在元朗