WhatsApp惊爆安全漏洞！Android用户突被加入群组 唔揿Link都中招？ 即睇3招防骇客入侵

WhatsApp惊爆安全漏洞！Google旗下资讯安全研究团队早前公开指出WhatsApp Android版出现安全漏洞，骇客可乘机将Android用户加入群组，用户即使不按任何连结，都会收到并储存传送而来的恶意档案！Android用户即睇3招教学，防止成为骇客目标，详情即看下文！

骇客乘WhatsApp Android版漏洞发攻击 受害用户可全不知情

Google旗下资讯安全研究团队Project Zero早前爆出惊人消息，公开指出WhatsApp Android版本出现安全漏洞！据指，骇客利用Android用户在WhatsApp的「自动下载」设定，发动名为「零互动式攻击（0-click attack）」，将木马程式或恶意档案无声无息地传送到受害用户的手机内，用户即使不按任何连结都有机会中招！

骇客要发动「零互动式攻击」需满足特定条件。骇客先要建立1个WhatsApp群组，除了受害用户，还会在受害用户的通讯录中选择1位联络人加入。之后，受害用户通讯录内的联络人会被设定成「群组管理员」，这样即能满足骇客所需的发动攻击条件。骇客会在群组内传送恶意档案，如Android用户在WhatsApp已设定为「自动下载」相片；影片或文件，恶意档案在受害用户不察觉、不点击全何连结下直接储存在Android系统的MediaStore。

Android用家更改3大设定 防骇客入侵

骇客发动「零互动式攻击」，主要为利用Android用户在WhatsApp的「自动下载」设定。因此，Android用户可检查3大设定，以防成为骇客目标。

1. 关闭WhatsApp「自动下载」

在WhatsApp中前往「设定」，再到「储存空间及数据」，将在使用行动数据或Wi-Fi时会自动下载相片、音讯、影片及文件全部剔走。然后再在「设定」中点选「对话」，关闭「储存至相机胶卷」。

2. 限制被加入群组的权限

在WhatsApp中前往「设定」，今次选取「私隐」，然后进入「群组」，在「谁可将我新增至群组」一栏，确认是点选「我的联络人」而非「所有人」，此举可防止陌生人直接将你加入群组。

3. 确认WhatsApp程式为最新版本

前往Google Play商店，确认目前使用的WhatsApp程式为最新版本。

文：TF

资料及图片来源： projectzero