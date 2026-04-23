网民分析北上消费诱惑「组合拳」？称1习惯成上瘾关键 港人热议：去日韩都一样

近年港人北上消费蔚然成风，但吸引力是否仅在于「平」？近日，有网民在社交平台分享对北上消费的看法，认为并非纯粹因物价便宜，而是紧接产生的一系列「会上瘾嘅心理机制」，让消费者感觉能够「用更少钱，过更高级生活」，甚至在面对香港的物价时会有「被收割」的感受，引起不少其他网友留言讨论。

网民分析北上消费诱惑「组合拳」？列5点形成「上瘾心理机制」

网民分析北上消费诱惑「组合拳」？列5点形成「上瘾心理机制」（资料图片）

最近，有网民在社交平台发文，分析港人对北上消费趋之若鹜的深层心理。他认为在这种现象背后，并非单纯因为物价便宜，而是一套由「低价+高体验+空间+服务+放松感」组成的「组合拳」，正逐渐改写港人对生活品质的标准。

楼主解释，当消费者首次北上消费时，大脑会产生一种「赚到了」的错觉。他举例，一顿在香港定价$120的餐点，在深圳仅需¥50就可以，从而让消费者产生一种「我赚咗70」，而非「我用咗50」的感觉。这种心理会驱使消费者升级在当地的体验，如选择更高级的餐饮、更舒适的环境和更周到的服务，从而获得「用更少钱，过更高级生活」的满足感。

长久下来，当消费者习惯这种性价比时，在香港需要以$50购入一杯咖啡，即使负担得起，心理上亦会产生「不值」的感觉。他又指出，最关键的转变是由消费者开始「将快乐外判」，趋向平日在港节俭度日，并将周末北上视为一次性的「放电」和「奖励」，若一段时间未有北上就会感到「若有所失」。

网民意见两极：香港消费感觉被惩罚 VS 完全唔觉深圳平

帖文引起大批网友留言讨论，有人认同楼主的观点，形容在香港消费性价比偏低，「唔止北上消费，而系外地旅游后，就会发现香港除左（咗）赚钱之外，冇乜野（嘢）值得留低」、「唔系唔北上无奖励，而系香港消费感觉被惩罚」、「无可否认（内地）有啲地方又臭又焗，但系如果要揾相同质素嘅嘢去体验，北上价格一定系平啲，特别系有一家几口嘅家庭」；有人则指出港人北上与爱到日韩旅行的原因无异，「无论北上定系日本，两者之间唔系比较而系选择，我可以今次北上下次去日本，再下次又可以去泰国，点解北上都唔留港消费，等同点解去日本都唔留港消费一样，都系体验，性价比比香港好」。

与此同时，有不少网民提出反对，直言近年深圳物价已追近香港，甚至「睇齐」，并非极度便宜，「完全唔觉平，深圳只系最多打8折」、「刚刚星期六返深圳贵咗好多，香港同价」；亦有人从实际层面出发，指若非居住在屯门、元朗、大埔等地区，「每去一次深圳都攰到只狗咁」。当地的食品安全与质素同样是关键考量，有人直言「再平都唔放心食，食物味道假，完全无鲜味」；又称深圳的「高体验」，仅限于新商场的短暂风光，在服务、空间、放松感及人文质素方面，香港仍有其优势。

来源：Threads

文：LW