长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学

长者免费AI电脑课程｜友智识｜长者进阶数码培训计划｜活到老，学到老，数码科技日新月异，不少长者或会感到力不从心。为了让一众老友记享受到科技带来的便利，政府数字政策办公室（数字办）宣布，新一轮「友智识」长者进阶数码培训计划将于本月起陆续接受报名，费用全免，只要是60岁或以上、对数码科技有基本认识的长者即可参加！即睇报名详情及教学。

长者免费课程｜数字办「友智识」长者进阶数码培训计划

数字办的进阶数码培训计划旨在提升长者的数码知识。

数字办的进阶数码培训计划旨在提升长者的数码知识，协助老友记掌握人工智能（AI）、区块链等新兴科技的应用，将科技融入生活。课程内容既「贴地」又多元化，由三间本地大学的长者学苑负责设计和教授，确保质素与实用性。

精选课程涵盖多个热门领域，切合长者日常生活所需：

AI入门与智能助理 ：学习近年大热的AI是甚么，并懂得使用「Google Gemini」、「DeepSeek」等智能助理，用语音就能轻松查询资讯、设定温馨提示、甚至翻译，犹如多了一位贴心助手。

数码理财及网络安全 ：学习使用网上银行、电子钱包，并懂得如何防范五花八门的金融骗案，安心管理退休后的财富。

智能家居与云端储存 ：探索如何透过物联网（IoT）技术打造舒适的智能家居；并学习使用iCloud、Google相簿等云端服务，轻松备份及与家人分享珍贵的生活照。

相片后制与创作：学习利用AI工具修复旧照片，或为旅游风景相片「执靓啲」，发挥无限创意。

除了以上精选课程，计划亦涵盖机械人、自动驾驶汽车、简易编程等更前沿的科技主题，为充满好奇心的老友记打开通往新世界的大门。

大学专业团队设计课程 涵盖AI/理财/智能家居

「友智识」计划自2019年推出以来，深受长者欢迎，至今已惠及超过19,000人次。数字办发言人表示，期望凭借大学长者学苑丰富的教学经验，进一步深化课程内容，为老友记开拓更广阔的学习领域。负责设计及教授课程的机构均为本地大学，包括香港都会大学长者学苑、香港中文大学赛马会老年学研究所，以及香港理工大学乐龄与家庭研究中心。

发言人期望，长者不仅是数码科技的使用者，更能透过学习，积极实践数码生活，从而增强自信，享受科技创新带来的便利与乐趣。新一轮计划预计在未来两年，合共提供超过170个课程，惠及长者料超过4,000人次。

长者免费数码课程｜三步报名教学

有兴趣参加的长者，可以依照以下步骤报名：

步骤 内容 第一步：

浏览课程 前往「乐龄IT易学站」网站 （按此）查阅所有课程的详细资料，例如上课时间、地点和内容。 第二步：

选定心仪课程 由于课程由三间不同大学举办，每间大学的报名日期及网页均有不同，长者需留意心仪课程的主办机构及报名开始日期。 第三步：

网上提交申请 在指定的报名开始日期，进入相关大学的报名网页，提交网上报名表即可，过程简单方便。

想了解更多有关「友智识」的计划详情，可浏览数字办的官方网页 >>按此<<