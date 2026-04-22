香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了

香港长者的生活状态，近日成为内地网络热话。有网民在社交平台小红书上发文，指留意到香港各处商场及连锁快餐店，聚集了许多看似「无处可去」的老人。他们或发呆、或独自玩手机，这种「无聊麻木」的生活景象，引发了社会对长者精神生活及安老问题的广泛讨论。

内地网民慨叹商场多香港长者「发呆」： 很无聊的人生

香港长者的生活状态，近日成为内地网络热话。（资料图片）

有网民在小红书上发文，表示在香港商场办公时，留意到周围「随处可见年迈的老人」。这些长者大多长时间逗留在Starbucks（星巴克）、麦当劳等连锁店内，「也不消费，就坐著玩手机，或者聊天，甚至发呆」。事主形容，这种生活状态令人感到「很可怕」，并将这些长者比喻为「一颗被社会抛弃的旧螺丝」，「很无聊的人生、很麻木的精神状态」。

该网民又指，自己问过香港的同事，反映此举是为了「叹冷气」以应对家中闷热狭小的环境，「很普遍」。她强调自己并非带有批判眼光，而是单纯地感叹这种现象，并反思道：「我自己会恐惧变成这样，而我们的社会是不是能做些什么？可以让不同的人都能过得精彩点？」。

网民比较两岸退休生活 反问「这不是很惬意吗」

该贴文迅速引起大量网友的讨论。不少留言将香港与内地的养老环境比较，有网民指出：「他们要在大陆就能去公园了，那活动可太多了」。不过，随即有香港网民反驳，指香港公园虽多，但炎热天气使附有冷气的商场成为更受欢迎的选择。

讨论中亦有许多人提出建议，认为有退休金的香港长者可考虑到大湾区城市如中山、肇庆等租屋养老，因当地生活成本较低，且「社区通常有老年人活动中心，不会这么孤单」，又或「可以回大陆养老种菜养鸡养鸭，香港真的太小太多限制了」。亦有网民认为，这解释了为甚么「很多香港老人来深圳玩，吃喝玩乐」。

另一方面，也有人对这种「发呆」生活表示理解，甚至认为「这不是很惬意的生活吗」、「可以选择发呆的，感觉还好吧。在新加坡看到很多老态龙钟还在打拼的老人，当时震惊300次」。有网民

则感叹「谁老了都一样」，认为这是在资源有限下的一种生活选择。



资料来源：小红书