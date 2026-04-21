00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划

香港楼价高昂，年轻人要拥有自己的居住空间往往困难重重。近日，一名自称00后香港女生Zoe，在社交平台分享她24岁时选择在深圳龙华区置业的经历。她以约4000港元的月供，换取一个完全属于自己的「独处小天地」，其独特的想法与生活规划引起了大量讨论，有网民激赞她「聪明」！

香港Gen Z女生深圳置业 32万首期买19平方米公寓单位

一位名为「00后Zoe的19坪小窝」的博主在小红书上发布影片，分享自己「不做香港租屋奴隶！ 00后港女勇闯深圳买房实录」的个人经历。Zoe透露，她现年26岁，月入约3万港元，于24岁时以32万首期，在深圳龙华购入一个19平方米的全新Loft单位，分十年偿还贷款，月供约3800多港元。

从影片可见，单位为复式设计，装潢以白色及浅木色为主，风格简约温馨。下层设有开放式厨房及洗手间、客饭厅及小阳台，上层则为寝区，布置精致，可谓「麻雀虽小，五脏俱全」。

加数内地买楼3大优势 「呢个人生阶段嘅自我规划」

Zoe在影片中坦言，这次置业并非为了投资升值，而是「为咗我呢个人生阶段嘅自我规划」。作为一个「超级宅女」，她渴望拥有一个可以让自己「chill下」的私人空间。由于在香港与家人同住，她并非每日需要往返港深，仅在周末或假期前往深圳的Loft，享受独处时光，因此由深圳到香港一个半小时的通勤时间尚在可接受范围。

对于为何作出此决定，Zoe阐述了三大原因。首先，她认为这笔开销在可控范围内，对长远人生规划影响轻微：「供完我都只系34岁...完全唔影响我以后结婚生仔，一切突如其来需要大额资金嘅人生部分。」其次，她视此举为一种「强迫自己储钱」的方式，坦言自己「有钱就身痕」，与其将钱花在奢侈品上「fing晒佢」，不如转化为固定资产。最后，面对香港「买楼无望」的现实，以及与家人同住日久易生摩擦的困境，她认为月供四千换取个人空间，相比在香港花费半个月薪金租楼，是她「舍得」的选择。

网民激赞 「当买件玩具都抵」

该影片发布后，迅速在网上发酵，吸引大量网民留言。不少人对Zoe的决定表示赞赏，认为她「好识计划」、「聪明」，为年轻人提供了生活方式的「新思路」。有网民留言称：「月供4千，都系供十年，自己每日都享受到，唔洗系香港住火柴盒，当买件玩具都抵！」认为这是一种明智的选择。

然而，亦有部分网民对此提出质疑，主要集中在深圳公寓的投资价值及流通性上。有评论指出：「Loft以后是卖不出去的，等于钱打了水漂」，并担心「深圳房地产市场流通性太差，公寓更差」，若日后想出售，即使「骨折价可能也出不了手」。对于这些反对声音，Zoe则以「今日唔知听日事 叹咗先算」的轻松心态回应。

资料来源及完整短片：00后Zoe的19平小窝