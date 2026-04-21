长者公屋入伙为悭钱自行装修？铲底上油漆+铺地砖 网民建议5大低成本方法 提醒地板工程注意1点

不少市民轮候多年终获派公屋，但单位可能需要装修翻新，有部份户主会选择交由房署负责，亦有户主会领取3个月租金的公屋翻新津贴，自行安排装修工程。近日，有网民于网上群组发问，表示身边有长者获派公屋，惟由于想节省开支，好奇如自行装修是否可行。对此，一众热心网民吁长者需先考量体力，并提出5个方法助平价解决问题，更提醒地板工程须注意一大重点。

长者公屋入伙为悭钱自行装修？网民建议5方法低成本解决

处理家居装修，不少人会选择交由装修公司负责，惟费用往往叫价不菲。随住科技发达，现时网上已有不少装修教学影片，帮助一般人处理家居装修或小维修。最近，有网民于网上群组发问，「有冇人上公屋系自己做装修？」，表示身边有长者终于获派公屋，惟想节省开支，「想睇吓自己做会唔会好难，呢个单位暂时净系想墙壁铲底上新油漆，地板铺地砖」，以及自行装修时需留意事项。

一众热心网民分享个人经历及心得，表示装修向来丰俭由人，视乎方式及成本，建议5个低成本方法解决家居简单装修：

1. 网购石塑地板及修边条：有网民建议可透过淘宝入手石塑地板及纤维脚线，或先以珍珠棉作地板底层，再经淘宝或拼多多入手卡扣地板铺面，再买修边条贴于四周围，按图中尺寸推断，购买材料约需$2500左右。

2. 地板以自流平处理：如想再简单一点，有网民提议可考虑用自流平处理地板，原理是以水泥作地砖，按照一定比例与水混合使用，惟施工前必先以打磨机进行地面打磨，磨掉杂质、浮尘及砂粒。

3. 墙身油选用五合一乳胶漆：至于墙身方面，网民表示「自己整自己接受」，可用砂纸「省」平墙身；如有凹陷位可利用净味墙灰填补，干透后再以砂纸打磨，再用五合一乳胶漆油3层即可。

4. 经社工申请维修服务：如果长者或其亲友无法动工的话，有网民建议透过社工转介申请圣雅各福群会的「长者家居维修服务」，此服务内容涵盖新屋入伙的基本安全设备，包括铺设胶地板、扶手、照明等。

5. 寻找价钱相宜师傅：有网民认为楼主既然有疑问，即并不了解自行装修，建议还是花钱安排师傅处理，「其实简单油漆同整地砖，$8000可以了，我前年收单位，邨内好多人争住做」。

网民吁自行装修需考量体力 提醒地板工程注意1点

不少网民呼吁亲自动手装修前要先考虑个人体力，「自己装唔系问题，最紧要有体力」、「如果系老人家自己装修就有啲难，壮年和年青人就没有问题，大部份嘢都可以自己上网学」、「有动手力，做系唔难，但会好嘥时间同唔会做得靓」。

有网民提供有关装修的意见，提到如要自行铺石塑地板或自流平的话，要注意地面要够平整，否则铺设后家私会倾斜，建议地面如不平整，须先以打磨机打磨才施工，「石塑地板睇落好易整，但地台唔平就易爆或者放家私会斜，最紧要个地台尽量整平啲」。

至于自行铺地板及油漆的大约费用，有网民表示收费$500至$40000不等，「全屋油平乳胶漆，地下油地台漆，唔使$500」、「我都系自己同个仔一齐装修，$40000搞掂全屋家私电口器和地板」、「基本都铺地砖，铲墙油乳胶漆，$30000至$40000左右啦」。有网民分享曾拜托相熟朋友施工报价约$30000，「街外要$40000几，房署翻新津贴相等于3个月租金，所以我宁愿唔要津贴，叫房署翻新」。

同时有，网民建议还是交由专业人士处理，以免日后有「手尾」，「从未做过的话，你都唔驶谂自己搞得掂」、「你问得就根本唔识，储吓钱比钱人做啦，一系由佢」、「自己不是泥水师傅，就不要学人自己做，辛苦手工钱要比人赚的」。

文:RY

资料及图片来源:公屋讨论区 - 香港facebook群组