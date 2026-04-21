医管局推电子产假证明书/病假纸！4月24日起可于「HA Go」自行下载 即睇详细教学

电子病假纸／产假证明书｜医院管理局（医管局）为市民带来好消息，继早前推出电子病假证明书（俗称电子病假纸）后，宣布将服务再度升级。由本周五（4月24日）起，公立医院发出的「产/病假证明书」及「产假证明书」亦会全面电子化，市民日后透过手机应用程式「HA Go」，便能随时随地查阅、下载甚至列印相关证明，再也毋须担心遗失纸本正本的烦恼。

医管局推电子产假证明书/病假纸 设纸本过渡期安排

由本周五（4月24日）起，公立医院发出的「产/病假证明书」及「产假证明书」将全面电子化。

医管局近期推行数码化措施，将医生签发的「产/病假证明书」及助产士签发的「产假证明书」电子化。医管局方面强调，所有电子证明书均附有电子签署，其法律效力与传统的手写签名纸本文件完全相同，市民大众及雇主皆可放心接纳及使用。证明书上会详细载明病人的姓名、怀孕情况、预产期及建议休假日期等必要资讯。在现阶段，医院和诊所的职员仍会主动为病人列印出已包含电子签署的证明书，确保每位市民都能顺利过渡，适应新的流程。

HA Go详细教学：三步轻松下载电子病假纸／产假证明书

对于不熟悉手机操作的市民，也许会担心过程复杂。其实，在「HA Go」应用程式内存取电子证明书的步骤非常简单，只需几个步骤即可完成：

在「HA Go」应用程式内存取电子证明书的步骤非常简单。

打开「HA Go」程式： 首先，确保你的智能手机已安装医管局的「HA Go」应用程式并已完成登记。打开程式后，登入你的个人帐户。 进入「我的纪录」： 在程式主页，你会见到一个名为「纪录」的选项。点击进入后，可以查阅过往的就诊资料。 寻找及下载证明书： 在「纪录」页面内，所有电子医疗证明书，包括最新的电子产假/病假纸，都会按日期自动储存。你只需选择相应的就诊日期，便能找到所需的证明书，然后可选择在手机上显示，或分享给雇主，有需要时亦能自行列印出来。

整个过程毋须额外申请，证明书会自动存入帐户，非常方便。

防伪验证更简单 雇主扫描QR Code即知真伪

为确保电子证明书的真确性，每张证明书的右上角均设有一个已加密的二维码（QR Code）。雇主或相关机构如需核实，验证方法比以往更为简单。

由4月24日起发出的新版电子证明书，核实者只需用手机扫描该二维码，手机画面便会自动跳转至「医健通」的医疗证明书验证平台，并即时显示核实结果，全程毋须输入任何个人资料，既快捷又保障私隐。

医院管理局指出，医疗证明书数码化是必然的发展方向。采用电子证明书，可以减低市民遗失纸本文件的风险，同时让病人更容易储存和管理个人的医疗纪录。从长远来看，这项措施更能节省大量纸张，为保护环境出一分力。因此，医管局鼓励市民日后多加使用方便快捷的电子证明书。



资料来源：医管局