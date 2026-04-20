港男为新屋自学装修！铲底批灰/装天花吊顶/厨厕电器 亲力亲为劲悭5位数 网民大赞：真男人！

新居入伙，自然想为自己及家人打造一个完美安乐窝，惟装修费用往往要价不菲。最近，有港男为新居睇片自学装修，由铲底批灰、油漆、安装厨厕天花吊顶及电器等，全部皆是亲力亲为，成功劲悭5位数！楼主坦言整个过程并不轻松，笑言：「真系唔想再装第二次！」但由自己一手一脚包办全屋大部分装修，形容「成功感大好多」，更获网民大赞「真男人！」

港男上网睇片自学装修！包办全屋铲底批灰/装天花吊顶/厨厕电器

面对全屋家居装修，不少人会选择交由装修公司负责，惟费用往往叫价不菲。随住科技发达，现时网上已有不少装修教学影片，帮助一般人处理家居装修或小维修。最近，有港男于网上平台分享历时3个月亲自落手装修安乐窝的心得，从铲灰油漆，到安装厨厕的天花吊顶，甚至安装冷气均由他亲力亲为处理。

楼主表示，为了节省新居的装修费用「识整我都自己整」。由于楼主于疫情期间已完成油漆中工课程，因故可以自行为墙身进行铲底、批灰及油漆工程，单此项目已节省$15,000至$20,000。至于厨房及厕所的天花吊顶，他先上网睇片自学，并于淘宝入手材料，花上两天时间安装，节省约$4000。

厨厕的家电安装及改装亦由楼主落手处理，包括安装浴室的浴室宝、改厨房洗衣机喉、安装抽油烟机，分别节省约$800至$1000不等。至于冷气机及两盏天花灯，分别由楼主及拥有电工A牌的朋友安装，提起安装冷气的难处，「最难系一个人抬匹半机上窗台同埋鎅玻璃」，节省约$2000。

不过，有部份装修工程需交由他人处理，包括订制全屋造柜及安装煤气炉，「造柜自己唔识搅要揾人做，同设计师沟通咗好耐，因为做错返唔到转头；煤气炉要由煤气师傅安装冇得自己整」，而大柜底灯带则由楼主自行安装，节省约$1400。

亲力亲为劲悭5位数 笑言过程不轻松「真系唔想再装第二次」

楼主列出工程开支明细，分享整个装修程花费约数万元，同时亦节省约$3万元。不过，装修过程并不轻松，他笑言：「真系唔想再装第二次，太攰啦」。虽然楼主亲自为新居装修，但他强调电、煤相关必须交由合资格人士处理，「我电都俾合资格嘅人跟屋企所有电，水我就改个洗衣机去水喉位，其他都唔搅啦，煤一定一定煤气公司。」

楼主除了负责家居大部份装修，他亦亲自设定全屋声控的电子设备，包括客厅的睡房灯及气氛灯、柜身灯声、声控窗帘、水浸通知、烟雾通知、电视遥控以及全屋小米电器。楼主分享要入手支援蓝牙的小米音箱PLAY，其次是所有设备最好能支援米家App，由于家中大多为小米电器，所以直接连结便可，如不支援米家App的话，他建议大家可以入手GRA RF CONTROLLER再进行配对。

网民佩服：真男人！

对于楼主为新居落手落脚装修，不少网民大赞是「真男人」，佩服他亲自打造安乐窝，「自己做真系辛苦到XX，冇做过𠮶啲唔X会明」、「师兄真汉子」、「真男人，我屋企之前个天台都系我同老豆两父子自己整」、「油漆都自己做，真男人，你省灰𠮶吓先系最攰」。有网民表示虽然不懂装修，但搬家砌柜同样有满足感：「我冇本事自己装修，但搬屋买新家私会尽量坚持自己砌，累到XX但好好玩好满足」。

有网友嘲讽楼主为了节省小钱，而付出时间成本及体力，「悭咗几万蚊，浪费咗时间同体力」、「因为你啲时间唔值钱，所以梗系自己做会好啲」。不过，楼主表示纵然辛苦，但过程中获得满足感及家人的赞赏便值得，「大把人几万蚊用咗都仲一肚气，又烂尾又漏水，至少我整冇呢啲问题，同埋日后有咩坏我识点整。」

文：RY

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