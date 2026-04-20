地产中介放售公屋盘称「全新靓装修连电器」 惟屋内1设计遭网民群嘲：法证先「风」？
更新时间：15:08 2026-04-20 HKT
发布时间：15:08 2026-04-20 HKT
发布时间：15:08 2026-04-20 HKT
对于港人来说，要「上车」置业不易，买楼当然希望「平、靓、正」，除了关心环境及楼龄等问题，如单位装修合意更是最好不过，从而减省置业成本。近日，有地产中介经社交平台放售公屋盘，以「全新靓装修连电器」作招徕，惟屋内1设计却遭网民群嘲：「呢间屋嘅风格系咪叫法证先『风』？」详情即看下文！
地产中介放售公屋盘称「全新靓装」 网民群嘲1设计：法证先「风」？
近日，有地产中介经Threads介绍一个现正放售的公屋单位，更形容「有好野（嘢）」，单位面积为377呎，售价为258万港元，平均呎价为6,843元，而且交通方便，「3分钟到市区地（港）铁站」，更以「全新靓装修连电器」作招徕。
依楼主上载的片段所见，单位内部装修新簇，并已安装基本家电，包括干衣机、洗衣机及双门雪柜等。全屋舖上木色地板，墙身则以白色为主，客厅家具及储物柜等亦以木色为基本色调。惟客厅、睡房、厕所及厨房设计各有不同风格，其中，该单位面对大门位置为半开放式厨房，开门即见干衣机、洗衣机以及不锈钢洗手盆，至于灶头位置则被安排在旁边的小房间内，加上墙身全面铺上白色磁砖，引起不少网民讨论，笑言此设计风格：「系咪叫法证先『风』？」。
网民讶异：难得全屋风格都系完全唔一致
与此同时，不少网民对墙身铺设白色磁砖表示不解，「以为睇戏停尸间」、「酒店厨房炒散风」、「入个张台上面就咁摆个炉系做咩」、「做咩而家殓房有煮食炉？」、「个厅雪柜𠮶边，成个公司Pantry咁」。有网民则从实用角度点评此设计不可行，「夏天潮湿时，砖墙飙晒水」、「灶头瓷盆同雪柜离咁远好唔方便」。
除了厨房设计，有人认为整个单位格局都出现问题，「难得入门/厨房/厕所/房/饭厅可以系完全唔一致既风格」、「所有设计、装修、家私、摆放位置等全部都可以错晒」、「厨房𠮶边同客饭厅格格不入」、「好好地一间屋装修到咁，不如唔好装 」。
文：TF
资料及图片来源：Threads
延伸阅读：00后应租不应买？！港男置业论掀热议 嘲「买楼系80、90先后做嘅老饼嘢」 网民列3点反击
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