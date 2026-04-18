李居明-旅行浸温泉须知 四月牡丹应花开富贵｜李居明大师会客室

四月哪种花最当旺？便是花中之王牡丹了。自古以来，「国色天香」牡丹花是富贵的象征。牡丹画中加上一对「白头翁」，就是「富贵白头、天长地久」的吉祥寓意。我写粤剧《金石牡丹亭》，舞台上有牡丹花设计，根据故事情节，由盛放到凋谢，最后又重生的意境，表达「精诚所至，金石为开」的主题，牡丹花是具「花开富贵，倾付此生」的美德。

牡丹与武则天传说

牡丹花是富贵之花，关系到武则天。相传武则天寒冬下令百花齐放，唯有牡丹抗旨不开，结果被贬至洛阳，从此洛阳成为牡丹之都。牡丹在盛唐时期通过遣唐船传入日本，现在我们看牡丹是为了赏花，但最初它传入日本时，身分其实是珍贵的「药材」。牡丹的根皮具有活血化瘀、清热凉血的功效。因此，它最早是被种植在寺庙或贵族的庭院里。

俗语说「立如芍药，坐如牡丹，行如百合」，「坐如牡丹」是形容女子端庄、尊贵的意思。

民间俗信认为，属鼠、属兔、属羊这三个生肖，不宜摆放牡丹花。属鼠的人会削弱富贵之气。属兔的人会影响家运。属羊的人会破损吉祥。其他生肖则可放心摆放，象征富贵。香港人虽不常在家摆放牡丹鲜花，但酒楼、酒家常见牡丹画作，也是吉祥寓意。

牡丹花在西方国家，又有不同的演绎。原来送单枝牡丹是代表向人道歉。而客厅插三枝牡丹，是代表家族传承、富贵绵延。四月是牡丹最当旺的月份，家中摆放牡丹可应四个字「花开富贵」！

牡丹今月最当旺，自古以来，「国色天香」牡丹花是富贵的象征，「坐如牡丹」是形容女子端庄、尊贵的意思。

《蝶海情僧》曾赴日本大阪及福井演出，乃香港粤剧史上的创举，剧中真如诵经会引来群蝶围绕飞舞，这也是剧名《蝶海情僧》的由来。

旅行浸温泉须知

春天去旅行，大家都喜欢去木气旺盛的地方。特别是台湾与日本，两地都是温泉极多的宝地，所以今天我特意要提醒大家，旅行浸温泉须知。

大家是否记得，有位台湾艺人在日本旅行时不幸去世。网络上有个说法，就是她当时根本不应该去浸温泉。很多人误以为感冒时出一身汗就会好一点，原来这是犯了大忌！感冒时身体虚弱，浸温泉会加速血液与病菌的运行，令身病情加重。此外，有心脏病、糖尿病、高血压的长期病患者，根本就不能浸温泉。现在日本的温泉酒店，非常流行在房间内设有私家小温泉给夫妻情侣使用，浸温泉时血液奔腾，如果忍不住缠绵一下，令心脏负荷过重，极易引发意外风险！

刚才说的那位台湾女星，她本身有心脏病，又染上感冒，这一浸温泉就加重了病情。今年是马年，丙午火多，最怕心脏出事。所以我必须特别提出警告，如果发现自己身体不舒服，有长期病患，特别是老人家，或者是喝了酒，一定要万事小心，不要勉强去浸温泉了。

「新光当代戏剧节」六月西九三大戏宝《粤剧特朗普5.0》、《蝶海情僧》及《金玉观世音》门票已公开开售，抢飞要早要快！