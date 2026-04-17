无厕所水冲厕「好恶顶」？网民大呻倒水污糟 意外引出「正确」冲水教学：居然咁多人唔知呢招

家居无预警停水，尤其影响厕所的咸水供应时，往往为市民带来极大不便。近日，有网民分享其家中厕所停水一星期的痛苦经历，需要「拎个桶装水」手动冲厕，大呻「污糟」、「好恶顶」，引发网上热烈讨论。没想到这个帖文却意外地引出其他网民分享生活妙招，让许多人学到一个更卫生、更方便的冲厕方法。

家居暂停咸水供应 网民用水桶冲厕大呻唔卫生

有网民分享其家中厕所停水一星期的痛苦经历，意外引出其他网民分享生活小智慧。 (图片由AI生成)

有网民在社交平台Threads上以「终于成功结束咗屋企冇水冲厕所一个礼拜」为题发文，讲述家中厕所咸水供应停止后，一星期以来所面对的困境。该网民在帖文中表示，过去一星期「真系好恶顶」，因为每次如厕后，「次次都要拎个桶装水倒落个马桶」。他形容这个过程「其实都几污糟」，因为「啲污水会弹上嚟」，让他不禁感到「呢种情况下我会有少少洁癖」。这种直接将水倒入马桶的方式，不仅费力，更容易造成卫生问题，令事主苦不堪言。

网民热议正确冲水方法：唔系就咁倒

帖文一出，迅即引起大量网民留言，不少人对事主的遭遇表示同情，但更多人惊讶地指出事主用错方法。一位网民回应：「我细个父母都系教我冇水就咁样倒水冲。后来我去朋友屋企先学识，可以用花洒加水入水箱，就可以照样平时咁冲厕」，此留言获得过千个赞好。

许多网民恍然大悟，纷纷表示「今日先学识」、「竟然有呢个方法！多谢」、「我以为系常识」，甚至有人分享更进阶的做法，例如「买条胶水喉管」从水龙头直接引水到水箱。事件反映，原来将水直接倒入水箱再如常冲厕这个简单技巧，并非人人皆知。有网民就进一步指，万一家中马桶水箱盖不能掀开，则要有技巧地倒水：「避免垂直照头冲，倒在一边，让水螺旋转咁冲落去」。