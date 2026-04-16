港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过

不少港人渴望置业以解决自身住屋需求，想在能力范围内入手，有人会考虑透过政府推出的居屋、「租置计划」或「绿置居」等方式「上车」。近日，有网民表示考虑以「租置计划」，购入90岁嫲嫲现时租住的太和邨1人单位，并于社交平台收集网友意见：「大埔区太和邨好冇住？」对此，有网友提出2原因，力劝楼主三思，并谓：「钱用喺第二度好过」。详情即看下文！

港人拟经「租置计划」买太和邨公屋单位 网民列2大原因劝三思

有港人日前于社交平台发文，向网民了解「大埔区太和邨好冇住？」指其年过90岁的嫲嫲现正租住公屋1人单位，他考虑透过政府的「租置计划」购入单位，并将单位「俾屋企人」。据房屋署指引，公屋户主去世后，如无认可成员或不符资格继承单位，房屋署将收回单位，家属须在限期内清空并归还。

楼主于留言透露，嫲嫲居住的太和邨公屋单位面积约200呎，为1至2人单位，以公开市场已补地价价格（市价）计算，单位价值约180万元至240万元。据「租置计划」指出，租户可以市价1至2折买入单位，即价值约18万至48万元。

尽管以「租置计划」入手公屋单位价格低廉，惟不少网民劝楼主三思，直言「钱用喺第二度好过」。有网民认为，太和邨楼龄已近40年，楼宇及周边环境设施陈旧老化，「旧左（咗）啲㖞」。此外，有人关心大维修问题，「20年，政府规定开始计划（划）维修」、「维修过未？又十几万」。另一方面，有网民则认为太和邨配套及交通理想，「有商场、街市」、「地铁（港铁）站上盖」、「太和旧些小，但交通和环境唔错，适合慢活的生活。」

港府有意重推租置计划 开拓新屋邨让住户购买

香港房屋委员会（房委会）早于1998年初推出租者置其屋计划 （租置计划） ，惟在2005／2006年推出第六期乙租置计划后已终止。现时，现居住户及绿表人士仍合资格购买租置单位，惟住户需居住于指定的39个屋邨。近日，房屋局局长何永贤回应议员质询时，表示政府将于年内展开重推「租置计划」的调研，收集各方意见再检讨是否具备条件重推租置、如重推又如何选择屋邨、单位售价、管理及维修责任等事项。

39 个「租置计划」屋邨名单：

港岛区：

翠湾邨、峰华邨、华贵邨、利东邨

九龙区

竹园北邨、黄大仙下邨（一区）、凤德邨、东头（二）邨、翠屏（北）邨、德田邨、兴田邨、彩霞邨、李郑屋邨、南昌邨、小惠兰邨

新界区

显径邨、博康邨、广源邨、利安邨、耀安邨、恒安邨、富善邨、太和邨、富亨邨、运头塘邨、天平邨、祥华邨、太平邨、华明邨、山景邨、良景邨、田景邨、建生邨、朗屏邨、长发邨、长安邨、青衣邨、葵兴邨、翠林邨、景林邨

文：TF

资料及图片来源：公屋讨论区 - 香港Facebook群组、星岛图片库、房委会