香港电车官方手机App登场！实时到站预报+车务通知 设1功能方便旅客 附使用方式+下载连结

香港电车App｜香港特色交通工具「叮叮」深受旅客欢迎，分为东行、西行路线，途经港岛各区多个车站。最近，香港电车宣布推出官方手机App，设有实时到站预报系统，以及即时车务通知等实用功能，其中一大功能更能方便旅客观光，同时支援iOS及Android手机系统，即睇使用方式及下载连结！

香港电车官方手机App登场！实时到站预报+车务通知 1功能方便旅客

香港电车来回行走港岛多区，除了照顾市民所需，更是旅客慢活欣赏香港美景的选择之一。最近，香港电车推出官方手机App，带来3大实用功能方便乘客。实时到站预报功能实时到站预报由系统透过沿线逾400个无线射频识别（RFID）标签，配合车上的RFID阅读器收集电车实时位置，数据每5秒更新一次，确保资讯为最新实时状况。

乘客可即时收取突发车务资讯，包括交通情况、事故、恶劣天气作出的特别行车安排，让大家可调整乘车安排。最后一大功能则提升「电车全景游」升级体验，「全景游」乘客可连接车上Wi-Fi，收听多达16种语言的实时定位语音导赏，沿途叙述香港故事及电车历史，深度认识香港。手机App内设有商店界面，让乘客随时随地入手电车主题纪念商品。

香港电车手机App功能简介及使用方式：

实时实时到站预报

。打开手机App，选择东行或西行路线

。选择现时身处地区及车站

。显示出未来3班电车的到站时间

。可收藏常用车站，方便下次使用 突发车务通知

。即时收取车务相关资讯，包括交通情况、事故、恶劣天气等导致的行车变动，以及节日（如中秋、除夕）的延长服务安排，方便乘客提早预算车程或调整交通方式 「电车全景游」升级体验

。旅客可经手机App预约行程

。登车后连接专属Wi-Fi，收听多达16种语言的语音导赏

。导赏内容根据电车实时GPS位置「自动触发播放」，并于地图介面上同步显至沿途地标及景点介绍

*语言包括：广东话、普通话、英语、韩语、日语、西班牙语、法语、俄语、菲律宾语、印尼语、意大利语、马来语、阿拉伯语、泰语及德语

车站未来计划增设二维码 一扫即开应用程式

此外，香港电车计划于电车站逐步增设二维码，乘客扫瞄后能即时开阅应用程式，直接查看所在车站未来3班电车资讯。有网民反映希望能够预报3班以上的班次，官方回应感谢网民的意见，由于手机App刚推出，他们会持续监察运作实况，不断改善功能及使用体验。

香港电车Hong Kong Tramways Limited

文:RY

资料及图片来源:Hong Kong Tramways 香港电车