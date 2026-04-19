港人灭蚊奇招尽出！网民发明落地扇加1物成「灭门级吸蚊神器」 假蜻蜓夹窗竟真见效？

夏季来临，蚊虫容易滋生，部分人更特别「惹蚊」，经常被叮至「怀疑人生」。近日，有不少网民纷纷在社交平台分享各种自家灭蚊妙招，有人发明「吸蚊神器」，将落地扇及诱蚊灯再加一物，即收获大批「蚊尸」；Threads上亦流传窗边夹假蜻蜓驱蚊的另类方法，有网民实测后竟见效，「真系无蚊出现！」

港人灭蚊奇招尽出！网民发明落地扇加1物成「灭门级吸蚊神器」

有网民称任职仓务员的同事最近深受蚊患困扰，惟不敢点燃蚊香，于是发明「吸蚊大法」，只要用诱蚊灯引蚊，再靠风扇风力吸入，最后以网纱一举成功捕获大量帗虫，楼主更表示「夜晚使用效果最好」。从片段可见，网纱上兜住一大批黑压压的「蚊尸」，堆积得密密麻麻，成效惊人。

不少网民对成果表示惊奇：「呢啲真系民间智慧」、「杀蚊圣手」、「点解可引到咁多蚊」；亦有人笑言「密集恐惧」、「见到都痕」、「你屋企都几多蚊。」

假蜻蜓夹窗竟真见效？昆虫专家咁讲……

至于Threads上亦流传窗边夹假蜻蜓驱蚊的另类方法，有网民表示虽然「听落好荒谬」，但因深受蚊子困扰，「屋企真系日日劲多蚊，人去到绝处就开始乜都试下」，于是决定经淘宝购入假蜻蜓模型，并在每个窗口都放置一只，没想到竟然有效，「寻晚真系无蚊出现！！」不禁感叹「原来啲蚊比我想像中更荒谬。」

帖文引来热议，有网民表示有兴趣尝试：「睇完个post即刻忍唔住落咗单买只试下！」、「收到，第日行山我会著到自己成只蜻蜓咁。」有人表示有同样经历：「我之前养富贵竹好多年，一路都系同时摆个假蜻蜓喺个樽度，真系冇蚊滋」、「我个厅都有假蜻蜓，唔怪得呢2年个厅冇蚊」、「早两年天气一热晚晚成打蚊训都无得训，然后我咁啱网上睇到日本人好兴用蜻蜓模型驱蚊，即刻买咗两只返嚟挂窗口，唔到你唔信，真系无蚊飞入黎，有教好训。不过我果两只系无霸勾蜓。」

亦有人深究背后原因：「啲蚊惊蜻蜓对翼𠮶啲纹」、「啲蚊其实唔系认得dragonfly（蜻蜓），系惊啲大型飞行物喺度飞。见过有人试过又话中伏无效。」

不过，「台湾事实查核中心」曾访问台湾大学昆虫学系专家，称用蜻蜓模型驱赶蚊虫的做法实际上没有驱蚊效果，因为蚊子是根据二氧化碳、温度及气味锁定叮咬目标，而非视觉，除非在蜻蜓模型喷上驱蚊剂，否则蚊子不会因人类身上有蜻蜓模型而不靠近。

来源：toby_chingyee@Threads、platypus.85522851@Threads、台湾事实查核中心