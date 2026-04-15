新一代公园夜缤纷？屯门码头深夜变「爆旋陀螺」激战区 网民赞热血：健康过喺屋企打机！

新一代公园夜缤纷？近日一群十多个年轻人深夜在屯门码头聚集，原来只为切磋爆旋陀螺，开设多人比赛展开「连番激战」，场面相当热闹，不少网民赞叹「热血」，赞：「健康过日日喺屋企打机！」

新一代公园夜缤纷！屯门码头深夜聚集年轻人开展「连番激战」？

爆旋陀螺这款源自90年代末的经典玩具，近年再度掀起复兴热潮。有网民分享最近在屯门码头兆禧天台运动场发起爆旋陀螺赛事「屯码陀螺之夜」，吸引十多人参与，事主表示不少「师兄弟」特意前来切磋，更带来各自的「架罉」展开激战：「成年人玩玩具就系要咁认真！」并坦言感到非常荣幸：「一手搞旺呢个场，多谢大家赏面，期待嚟紧再玩！」

网民赞热血：健康过日日喺屋企打机！

不少网民赞叹「热血」，大赞：「我觉得健康过日日喺屋企打机！」、「以前细个喺公园玩长大后belike」、「此风必需长！」、「当年几岁孩子，进化成廿几、三十几大孩子。」亦有网民分享近日在天恩邨同样有爆旋陀螺赛事，有人建议多举行这类活动，推广爆旋陀螺：「我觉得要认真就每区都搞！搞区赛同全港大赛。」

90后童年回忆再度流行

爆旋陀螺之所以能跨越二十多年再度爆红，主要得益于多重因素。首先是当年玩初代陀螺的小学生，如今已成为具经济能力的成年人，他们追求的不再只是简单的转动，而是精准的改装与极致的竞技，早前屯门市广场举行「《爆旋陀螺X》STEM联校G1暨 G2赛」一度掀起讨论热潮，更唤起90后及千禧一代的童年回忆。

另外爆旋陀螺不断推陈出新，最新一代的 BEYBLADE X 引入了「齿轮轨道」设计，令陀螺在场中能瞬间加速，对战节奏更高速刺激；加上官方近年积极将陀螺重新定义为 「GEAR SPORT」（装备运动），透过专业化的赛事架构，成功吸引不同年龄层的玩家投入，让这项童年娱乐进化成一种长青的对战文化。

来源及授权：bghktm_2026@Threads、_yhhz_@Threads