Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九高铁站全新出口开通！无缝连接甲级写字楼 收工落楼直达车站？网民：从容得像散步

生活百科
更新时间：15:09 2026-04-15 HKT
发布时间：15:09 2026-04-15 HKT

不少打工仔求职时都会考虑职场的交通是否方便，如果上班地点能与车站「无缝连接」更是理想不过。最近，有网民发现位于高铁西九龙站开通全新出口，连接车站上盖的International Gateway Centre（IGC）大堂，形容打工仔只需乘搭电梯到大堂即可直达高铁车站，以及连接的三条港铁线，出勤更方便！

西九高铁站全新出口开通！收工落楼直达车站？网民：从容得像散步

International Gateway Centre（IGC）位处香港西九龙高铁站上盖，由两座双子塔式大楼组成，连接接机场快线及三条港铁线，提供约260万平方呎的甲级写字楼空间，下方亦将设楼高5层的商场，陆续将有多个国际企业及品牌进驻。

最近，有小红书网民发现高铁西九龙站开通全新出口，连接IGC大堂及车站，实测大堂乘搭电梯到达L1层，即可到达高铁西九龙站，形容全程「恒温控制」，夏天也不怕走到汗流浃背，如长假期前需要乘搭高铁，也不需要与其他乘客上演「生死时速」，笑言「下楼转个湾就直抵检票口，从容得像散步一样」。

提提大家，如果想由L出口前往高铁西九龙站的检票口，可于L1层乘搭电梯至B1层的票务大堂及离港大堂；IGC亦连接机场快线及三条港铁线，包括屯马线、东涌线及迪士尼线。

内地网民提1招避高铁的士站长龙

帖文引起不少内地网民讨论，有人大赞室内设计高级，「细节真的没得说，尤其是inte灯光设计，非常高级，全是见光不见灯」，也有人表示现时场内部分通道仍未开放，「商场还待开业，所以上周去都是转好好几个湾才到办公楼真正的大堂」；有人则好奇日后电召的士时是否可以将接送点改成IGC大堂，无需再因高铁的士站塞车而花时间等候，「以后去高铁站是不是可以在IGC下车了，的士进去常常堵…」、「以后所有市民都去IGC大厅门口搭计程车不就得了，我现在也是去ritz大厅打，有人帮开门」。

来源：港铁、新鸿基地产发展有限公司、伊藤不二@小红书

文：LW

同场加映：广深港高铁实施7大新规矩！网上售票截止缩减至30分钟 儿童/学生票票价调整 广州东至光明城站适用

 

最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
2026-04-14 11:53 HKT
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
移英女星吴日言突然贴黑白照「交代身后事」引恐慌 移民生活压力大 曾与老公「嘈到拆天」
影视圈
6小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
2026-04-14 14:15 HKT
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人
生活百科
2小时前
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
01:40
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
社会
2026-04-14 12:21 HKT
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮（示意图）
ATM旁疑遇「新型换钱党」 差一步中伏！ 一原因求换钱 网民嘲「够癫」教路甩身｜Juicy叮
时事热话
5小时前
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
三代同堂蜗居逾300呎公屋 40万改造北欧风安乐窝 设计师一招破解黑厅困局
家居装修
9小时前
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
姚嘉妮前夫林祖辉转战澳门饮食业 大赞营商环境更佳 享受当地夜生活：喺香港好耐冇试过
影视圈
5小时前
星岛申诉王 | 记者实测 $5400入住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
02:40
星岛申诉王 | 记者实测$5400租住启德 无敌大海景套房 好过住㓥房？
放蛇直击
8小时前
青年由一楼厕所窗爬出单位期间失足堕平台。梁国峰摄
00:43
屯门黄金海岸21岁青年单位厕所门坏遭反锁 爬出窗失足堕下受伤
突发
7小时前