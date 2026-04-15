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谷雨2026｜4.20谷雨必睇7大禁忌！避免前往2大地方 1招祈求财运大开 附开运吉时

生活百科
更新时间：15:30 2026-04-15 HKT
发布时间：15:30 2026-04-15 HKT

传统而言，一年有廿四节气，每个节气日子代表不同气候变化之外，亦各有禁忌遵守。4月20日的谷雨为春天最后一个节气，「谷雨，谷得雨而生也」，雨水滋润有助谷物生长，故此谷雨前后天气变暖，降雨量增加，空气中湿度亦逐渐提升。随谷雨过去代表夏天将至，星座及塔罗专家小孟老师表示谷雨天要注意7大禁忌，避免前往2大地方，同时教大家1招祈求财运大开，即睇详情！

4月20日谷雨必睇7大禁忌！避免前往2大地方

谷雨由来源自古时仓颉造字，据《淮南子·本经训》：「昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭」，民间解说为仓颉造字有大功，上天于人间下起一场谷子雨，助万民度过灾荒，作恶的鬼怪不能再为害人间而嚎雨。故此，古人于这一天祭祀仓颉，并纪念这天为「谷雨节」。

此外，谷雨为春天最后一个节气，亦是廿四节气中第旗个节气，谷雨开始增加雨水，同时亦是气温开始回升之时，适合农夫播种耕田。季节转变，从古流传而来对谷雨亦有禁忌遵守，以免触犯禁忌导致错误或身体不适。

  1. 戒爆怒：谷雨日天气忽冷忽热因此疲气较差，一旦动怒容易犯下不可逆的错误。
  2. 不宜减衣物：谷雨日天气早热晚凉，不宜收太多衣物以免身体著凉感冒。
  3. 避去森林:谷雨日是扑灭害虫的时刻，前往山区森林多的地方容易被害虫叮咬，故此尽量避开森林与雨林之地。
  4. 注意除湿：谷雨日容易下雨，也容易忽冷忽热，湿气较重，因此要注意多加除湿，以免引发痛风。
  5. 小心用电：谷雨日湿气重，用电要小心，尤其电器用品容易受潮，或者使用电器用品容易触电。
  6. 传染病情变多：谷雨日湿气重，易引发传染疾病，需要注意社交距离，以避免传染病发生。
  7. 上山要注意：谷雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建议避免前往上区。

吉时1招祈求财运大开

此外，小孟老师分享谷雨日于指定吉时祈求财运大法，大家可准备一碗生米，于米中放置88元硬币，并于谷雨当日上午9:00至11:00期间，向天外祈求财运大发。此碗生米为马年谷雨米，求财运后按「男左女右」放于书桌上，放置一天后倒掉，同时捐出硬币，有助财运大开，有施必有得。

文：RY
资料及图片来源：小孟老师星座塔罗牌之清水孟

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