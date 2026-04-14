19岁女生$3万酬金寻心爱水獭公仔 陪伴10年经历公开试/留学生活「好多重要回忆都有佢」

不少人都拥有一些自小陪伴成长的心头好，如一张小被子或是一只小玩偶。早前，一位女大学生于葵涌广场附近乘坐302小巴时，因太过疲累而遗失陪伴10年的心爱水獭公仔「团团」，心急如焚的她于小巴上遍寻不果，决定在区内贴出街招，并悬赏$1万，希望寻回有如家人般存在的玩偶。事主哥哥后来不忍看到妹妹以泪洗面，再次于网上发文呼吁留意302小巴沿线，并将酬金加码至$3万，希望妹妹能够重拾笑颜。

港女$3万酬金寻心爱水獭公仔 坐小巴不慎遗失 陪伴10年齐走过DSE/留学生活

陪伴多年的玩偶不只是玩偶，对不少人而言更可能是他们珍视的宝物，甚至是家人般的存在。一位19岁女大学生有一只从小学时期陪伴至今的水獭公仔「团团」，惟3月底于葵涌广场附近与妈妈乘坐302小巴时，因疲累而手持「团团」睡著，直到荃湾丽城荟下车才发现遗失。

事主当时想于小巴上寻找，惟被司机拒绝，直到后来其父母与当值站长沟通后成功上车寻找，可惜遍寻不果。她后来于网上发文盼借助网络力量，甚至悬赏$1万，希望能找到对她而言有如家人的「团团」。事主又称，明白外界可能会认为她过份在意公仔是幼稚的行为，「但正正因为佢，我先可以变得更加坚强，好多重要嘅回忆都有佢」。「团团」对事主而言不单是公仔，除了为性格害羞的她带来勇气，也在她需公开试压力时带来安抚的力量。

事主公开试后到英国留学，独自搬入宿舍时「团团」亦陪伴在侧，「有时遇到唔如意嘅事，觉得好孤单好无助，但只要谂起身边有团团，就知道自己并唔系一个人」。从小到大，「团团」与事主走过小学及中学毕业，必定于毕业花束中占有一席位，惟遗失团团后，事主坦言：「一谂到大学毕业，佢唔会再出现喺我嘅花束入面，我就好唔开心」。

事主哥哥心痛：见到真正的以泪洗面

其后，事主哥哥不忍看到妹妹以泪洗面，于网上发文呼吁居住于葵芳、葵兴、大窝口、荃湾、深井、青龙头一带的居民于乘坐小巴时多加留意。事主哥哥又表示，除了妹妹的$1万酬金，他会加码至$3万，「分比寻获团团嘅人同push比佢嘅中间人」，希望今次事件能够写上一个美好结果。

事发至今逾2星期，不少热心网民多次转发有关帖文，甚至鼓励事主与哥哥不要放弃，「希望会帮到一点忙，失去重要东西一定好难受，希望你同妹妹都可以乐观点，一定会揾得返嘅good luck」、「好明白唔见咗心爱公仔嘅感觉，希望早日揾得返」、「睇到都觉得好伤心」、「每个娃娃都独一无二，值得温柔以待」。

文:RY

资料及图片来源:mysisntuentuen@Threads、wrdeoi@Threads



