煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
更新时间：11:53 2026-04-14 HKT
发布时间：11:53 2026-04-14 HKT
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为鼓励市民转用更环保及方便的电子服务，香港中华煤气有限公司（下称煤气公司）推出「自动达Bill生活Easy Chill」活动，合资格用户只需完成登记电子账单及成功设立银行自动转账，即可享最多$100的煤气费回赠。在鼓励无纸化生活的同时，亦为减轻市民生活费用开支，即睇内文登记方法！
中华煤气公司煤气费回赠最多$100！登记电子账单+自动转账即享
煤气公司的用户要获得最多$100回赠，由即日起至2026年6月30日期间，只需完成两个主要步骤即可，包括登记煤气电子账单服务及设立银行自动转账。
登记煤气费电子账单服务 5个工作天确认
登记煤气费的电子账单服务，步骤非常简单。现有的煤气账户持有人可登入煤气公司网站申请网上账户，并按指示输入资料。成功登记后，将在5个工作天内收到短讯或信件确认。
>>按此登记<<
设立银行自动转账 多种方法申请
完成电子账单登记后，用户便需设立银行自动转账。这项申请的途径多元，用户可致电客户服务热线2880 6988办理，或透过网上账户申请，亦可将填妥的授权书交回银行处理。不过煤气公司亦提醒，银行审批自动转账申请一般需时4至6星期，而且不适用于以信用卡自动转账服务的客户。
合资格用户每月$10 回赠10次
同时成功完成上述两项申请的合资格客户，便可享有回赠优惠。回赠将以每月$10的形式，分10个月存入客户的煤气账户中，总额最多为$100，回赠详情亦将清晰列明于电子账单上。
资料来源︰中华煤气
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