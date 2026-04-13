晒咸鱼/陈皮之外奇景？港人惊见渠边大型晒「薯条」 眼利网民推断为1物：城市人少见

每当天气好的时候，在街道上或店舖外不难看到有人会将干果皮或咸鱼摊开日晒的画面。最近，有港人于街道坑渠旁边发现奇景，满满如「薯条」一样的食材铺满一旁，令楼主大感震惊，「晒咸鱼同晒陈皮都有见过，晒薯条系？」震撼画面引起网民热议，有眼利网民表示并非在晒「薯条」，推断其真身可能是1种食物，直言「城市人少见！」

晒咸鱼/陈皮之外奇景？港人惊见渠边壮观晒「薯条」

春日阳光温暖明媚，不少摊贩或市民喜欢趁此日子晒陈皮或晒咸鱼，利用自然阳光将食材晒成食物干之类。近日有港人于大街坑渠旁边发现奇景，竟然有人将满满的「薯条」铺满一旁，条状成材带有淡黄色，远看过去实在无异于薯条，难怪楼主对此大为震惊，「晒咸鱼同晒陈皮都有见过，晒薯条系...？」

眼利网民推断为1物：城市人少见

震撼画面引起网民热议，有网民搞笑表示「薯条」正在经「空气炸锅」烤熟，「空气炸锅」、「腍咗唔好食，晒翻爽身」、「佢想翻炸」。有网友从远望的画面中误认作其他物品，「以为系虫虫」、「如果没放大看我还以为是鳕鱼香丝」、「我以为咁多虫」。同时有不少眼利网民表示并非在晒「薯条」，推断应为白萝卜干，「似系白萝卜干」、「唔系薯条嚟㗎㖞」、「呢啲系萝卜干呀，睇真啲先再讲啦，啲城市人少见呢啲嘢」；也有网友推测「薯条」真身为菜脯、竹笙等。

文：RY

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