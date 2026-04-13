Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晒咸鱼/陈皮之外奇景？港人惊见渠边大型晒「薯条」 眼利网民推断为1物：城市人少见

生活百科
更新时间：18:15 2026-04-13 HKT
发布时间：18:15 2026-04-13 HKT

每当天气好的时候，在街道上或店舖外不难看到有人会将干果皮或咸鱼摊开日晒的画面。最近，有港人于街道坑渠旁边发现奇景，满满如「薯条」一样的食材铺满一旁，令楼主大感震惊，「晒咸鱼同晒陈皮都有见过，晒薯条系？」震撼画面引起网民热议，有眼利网民表示并非在晒「薯条」，推断其真身可能是1种食物，直言「城市人少见！」

晒咸鱼/陈皮之外奇景？港人惊见渠边壮观晒「薯条」

春日阳光温暖明媚，不少摊贩或市民喜欢趁此日子晒陈皮或晒咸鱼，利用自然阳光将食材晒成食物干之类。近日有港人于大街坑渠旁边发现奇景，竟然有人将满满的「薯条」铺满一旁，条状成材带有淡黄色，远看过去实在无异于薯条，难怪楼主对此大为震惊，「晒咸鱼同晒陈皮都有见过，晒薯条系...？」

眼利网民推断为1物：城市人少见

震撼画面引起网民热议，有网民搞笑表示「薯条」正在经「空气炸锅」烤熟，「空气炸锅」、「腍咗唔好食，晒翻爽身」、「佢想翻炸」。有网友从远望的画面中误认作其他物品，「以为系虫虫」、「如果没放大看我还以为是鳕鱼香丝」、「我以为咁多虫」。同时有不少眼利网民表示并非在晒「薯条」，推断应为白萝卜干，「似系白萝卜干」、「唔系薯条嚟㗎㖞」、「呢啲系萝卜干呀，睇真啲先再讲啦，啲城市人少见呢啲嘢」；也有网友推测「薯条」真身为菜脯、竹笙等。

文：RY
资料及图片授权：uranlikwan@Threads

延伸阅读：香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道

 

 

最Hit
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
01:10
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
影视圈
1小时前
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
时事热话
6小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
7小时前
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
饮食
7小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
9小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
5小时前
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
19小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
13小时前
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
时事热话
3小时前
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT