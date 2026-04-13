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李居明-紫气东来行好运 燕子吉祥文化你要知｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-04-13 HKT
发布时间：00:05 2026-04-13 HKT

最近你见到燕子吗？这段时间进入辰月，春天「木」最旺的时节，正是燕子从南方飞回来的时候。在古代，燕子常被称为「紫燕」，当燕子回来的时候，有「紫气东来」的寓意，因此见到燕子是特别好运。

燕子入屋吉祥寓意

在中国古文化里，大家都希望燕子来拜访自家屋企，因为燕子有两个特征：一是它很讲究，一定不会到访恶人的家；二是不会飞去愁眉苦脸、很哀愁的人家。燕子筑巢一定选一个好磁场、好风水的地方。所以，只要燕子愿意来你家筑巢，代表你家一定好风水！

我有个亲戚住在新界，有一年燕子在他家筑了巢，从那一年起，他中了六合彩，几个女儿也相继出嫁，而且嫁得很好，喜事频传。原来燕子的好处远不止带来好运，燕子每年都能准时找回旧巢，代表会回乡归家，是「识路」的意思。古代人外出做生意，最担心亲人能否平安归家，因此，家人见到燕子归巢了，是象征亲人平安回家的好兆头。

有一种职业的人，很喜欢把燕子的图腾纹在身上，就是「海员」。因为燕子天生识路会回家，海员常年在外行船，渴望平安回家，他们相信，即使遭遇不测，燕子也能把自己的灵魂带回家。所以见到「燕子」纹身，有可能他们是经常要出远门，或者是追求自由，但始终有一天他们都会归家。原来燕子图腾这么吉祥！

当燕子回来的时候，有「紫气东来」的寓意，因此见到燕子是特别好运。
当燕子回来的时候，有「紫气东来」的寓意，因此见到燕子是特别好运。
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「燕」字吉祥又当旺

这段时间「燕子」很当旺，我发现演艺圈里带「燕」字的名人都格外当红。比如在《粤剧特朗普》中演伊万卡和街市早苗爆红的江欣燕，大家熟悉的家燕姐，新加坡国宝级天后孙燕姿，都红极一时。这也印证了燕子就是「紫气东来行好运」的主角，这段时间能见到燕子飞过，好运马上降临，也难怪很多人会取名带「燕」字，原来有很多吉祥的含义。

燕子的吉祥寓意还有很多，对已婚盼子的女性来说，见到燕子会马上添丁。相传商族始祖「契」的母亲，就是吃了燕子巢里的蛋才诞下始祖，因此燕子也代表女性的生育能力。而且燕子是「一夫一妻」，很顾家，每年准时归巢，这也是人们喜爱它的原因。

燕子象征「木火通明」

从玄学来说，燕子归来的季节，正是春天的「木」与夏天的「火」的交界之时，因此，燕子归来象征着「木火通明」，在古文化中代表家中小孩读书会很聪明。除此之外，燕子亦称「招福鸟」，象征着生意兴隆。这段时间，送礼送燕窝，或是赠送燕子造型的吉祥物，非常合时节。

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