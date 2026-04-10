Google即时录音转文字！全新免费AI听写App 自动过滤语气助词/离线都用到！

Google AI Edge Eloquent｜Google近日宣布推出iOS应用程式「Google AI Edge Eloquent」，是一款专为语音听写设计的AI工具，能够将日常自然的口语即时转换成干净、专业的文字内容，更会自动过滤语气助词，不但完全免费、无使用次数限制，而且支援离线运作，主打隐私保护与智慧化文字整理，绝对是追求效率的香港人必备的语音笔记神器！

Google即时录音转文字！全新免费AI听写App 具智慧修饰功能

传统语音转文字工具常会将「嗯」、「啊」、「就是说」等语气助词记录下来，或是在说话期间自我修正，导致需花费时间进行后制编辑。Google AI Edge Eloquent与一般逐字稿工具最大不同在于其「智慧润饰」（Intelligent Text Polish）能力，使用Google最新的Gemma开源模型，不仅能即时转录，还能理解上下文，自动过滤不必要的填充词与重复修正，输出流畅可直接使用的文字。

而且更提供文字修饰选项，转录完成后，可一键选择「Key points」（重点摘要）、「Formal」（正式版）、「Short」（精简版）或「Long」（详细版），快速调整风格；亦设有个人化词典，支援自订常用专有名词、姓名或术语，还可选择连结Google帐户来提升辨识准确度。

iPhone离线都用到！目前主要支援英文

这款App最大优势是完全可以在iPhone运行，无需网路就能下载Gemma模型后使用。所有语音与AI整理都在装置端完成，音讯与个人资料绝不离开手机，适合注重隐私的用户。若需要更高阶的处理，也可选择开启云端模式（使用Gemini模型），但离线模式已足以应付大多数日常需求。目前主要支援英文，中文版或其他语言支援预计后续更新。

其他实用功能包括保留所有转录历史，可搜寻过去纪录、显示语速（每分钟字数）、输入长度等统计数据、介面简洁，适合快速启用录音。未来亦将推出键盘整合，直接在其他 App 中呼叫听写功能。不过目前只适用于iPhone，Android 版本尚在开发中，用家或许需等待。

Google AI Edge Eloquent