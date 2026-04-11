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内地超市买鸡蛋送鸡仔？港人感慨「50年前香港试过」 勾网民昔日回忆：细个有养过！

生活百科
更新时间：12:00 2026-04-11 HKT
发布时间：12:00 2026-04-11 HKT

香港街市历史发展悠久，很多港人自小已跟随家长到墟市购买新鲜食材，当中更孕育出不少独有的本地文化。最近，有港人在内地的超级市场发现「买鸡蛋送鸡仔」活动，忆起昔日香港街市亦曾有类似的习惯，「记得50年前香港试过」，引起不少网民的集体回忆，「细个喺街市买过鸭仔定鸡仔」、「印象30至40年前也有，因为小学𠮶阵都试过买鸡仔养。」

内地超市买鸡蛋送鸡仔？港人惊叹「50年前香港试过」

早前，有港人北上回乡探亲，在超市购物时发现摆放鸡蛋的货架前有数个纸箱，内里更有多只小鸡，好奇之下才知道是买一排鸡蛋，就会送一只小鸡，「八卦鸡仔可以买？sorry 唔买得，因为系买鸡蛋送鸡仔」，对此大感惊讶。与此同时，有网民近日亦在其他内地超市发现相同活动，并在社交平台发文分享，表示「记得50年前香港试过」，好奇其他网民是否仍有印象，引来不少人留言分享回忆。

勾网民昔日回忆：细个有养过！

帖文吸引多位香港网民分享过往的回忆，表示以往曾在街市及摊贩购买鸡仔及鸭仔，并带回家中饲养，「喺街边买鸡仔鸭仔就试过」、「细个阿妈买过鸭仔返黎养，结果只衰鸭系厕所追我追到出厅，我跳上床佢仲系床边对住我系咁叫」；亦有人分享伤心往事，「细个养鸡仔，养大咗之后屋企人放咗喺屋企出面纸箱，俾出面班童党将两只鸡由16楼掉咗落街，真系好伤心」、「禽流感后冇得养鸡仔了」。

有网民则指出，早前曾有内地连锁超市推出类似的活动，「早排盒马鲜生都有买鸡蛋送鸡仔」，更吸引不少市民带同小朋友前往参加，社交平台上更有内地网民分享养饲成果。

提提大家，根据香港法例第132AK章《进口野味、肉类、家禽及蛋类规例》，凡任何人携带野味、肉类、家禽或蛋类入境，而又没有原产地发证实体签发的衞生证明书及／或没有食物环境衞生署的事先书面批准，均属违法。违例者一经定罪，可被罚款港币50,000元及监禁6个月。

来源：Threads、Facebook、小红书

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