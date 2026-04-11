李居明｜新光当代戏剧节 六月西九三剧会师｜李居明大师会客室

最近收到很多人来订靓位，电话查询开卖日期，甚至已问西九附近有何好食酒楼约定朋友。

《粤剧特朗普5.0》抢飞要快！

今年二月《粤剧特朗普 4.0》公演时，很多年轻人、粤剧观众向我反映买不到票，我心里一直记挂着这件事。五千多张票火速售罄，一票难求，大家对这部戏的关注和认可，让我不能辜负大家的期待，所以，努力把剧情改得更丰富、更精彩、更多惊喜！此外，我特别甄选粤剧《蝶海情僧》和《金玉观世音》一齐在西九「新光当代戏剧节」和大家见面，相信是一次很特别的香港粤剧盛会，不容错过！

多位舞蹈演员演绎千手观音，场景优美。

观音以竹为剑，变成马头观音，与被落蛊的韦陀一场对打戏乃全剧的高潮戏，以忿怒法伏魔，乃观音戏别树一格之处。

《蝶海情僧》人生哲理感人至深

我甄选的三套粤剧作品，每一套都藏著难忘的回忆。《蝶海情僧》是我开始写粤剧的第一套作品，也是一部百看不厌、口碑载道的皇牌戏宝，十二次重演，巡回北京、日本大阪及福井、澳门、新加坡等地演出，场场爆满！

这部戏的因缘很奇妙，当年北京的京剧艺人看到剧本后十分喜欢，将它改编成京剧，还在人民大会堂举行记者招待会；后来上海越剧王子赵志刚也被剧情打动，将它改编成上海越剧，同样广受好评。更特别的是，三地艺人在北京举行三地联演，两位男主角为角色剃发演出，这段经历至今想来依然难忘。剧中一代高僧真如法王误吃人肉最为震撼，而其悟出「万法唯心造」的人生哲理感人至深、直击心灵。今次由盖鸣晖联手年轻实力花旦梁心怡主演，必擦出全新火花，势必再创经典。

《金玉观世音》观音成佛有因

《金玉观世音》这部戏对我来说有著特殊的意义，作为一个修行观音法门数十年的居士，从戏剧角度去演绎「观音」乃我的使命。当年陈好逑裘姐与吴仟峰的经典名作，后来由粤剧新秀蓝天佑、郑雅琪成功接棒，唱造念打俱佳，两位夫妻档舞台默契十足，表演细腻动人，让观众看得如痴如醉，回味无穷。特别是「雨伞」功架堪称一绝，妙善经历「生老病死苦」

而开悟，令人印象深刻。而妙善要求最心爱的人韦陀挖下自己双眼、斩下自己手臂的一幕，剧力万钧，令人心神震撼。此剧加上宫廷地震、火烧紫竹林、千手观音等舞台特技效果，更有「九尾狐」出场，这次特意选入戏剧节，就是要让从不看粤剧的人，一看就彻底改观！

《粤剧特朗普 5.0》不同于4.0版，这次是由近代史粤剧系列的原班人马，包括龙贯天、陈鸿进、新剑郎、陈咏仪、邓美玲、吕洪广等资深老倌出演，当然有跨界明星江欣燕加盟，将这部戏的精髓发挥到极致。

六月，西九文化中心，「新光当代戏剧节」三套粤剧盛大呈献，不容错过的戏剧盛宴！娱乐与心灵文化的双重享受。下周五4月17日公开发售，记得上网抢飞喇！