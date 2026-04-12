公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？

成功轮候并获派公屋，是许多香港市民的期盼，但获派单位未必尽如人意。近日，有市民在第二次获派公屋时，因单位附带8个月的租金减免，而深感不安，怀疑单位是否为俗称的「凶宅」，迅即引发网民热议，有人认为「唔荒好嘢」，但亦有网民表示「「你唔要，大把多人要」。

公屋二派长康邨 获8个月租金半额优惠反致不安？

成功获派公屋是许多香港市民的期盼，但获派单位未必尽如人意。 （资料图片）

有网民发帖求助，对房署主动减租大感忧虑。（香港公营房屋讨论区＠Facebook）

有网民在社交平台Facebook的「香港公营房屋讨论区」群组发帖求助，表示首次获派的东涌单位因地点太远而拒绝，而第二次获派的青衣单位同样被认为偏远。然而，最令他困惑的是，房屋署在「配房通知信」中注明该单位可享八个月的半租优惠。

事主在帖子中忧虑地提问：「佢减租8个月，即系间屋空置左一段长时间，会唔会系凶宅？如果系凶宅佢会唔会写明？」。根据其上传的「配房通知信」，该位于青衣长康邨的单位，每月租金为$1357，信中列明可享有八个月的半额租金宽减，即优惠期间每月仅需缴付$678。事主对此项「特别优待」深感不安，担心单位可能存在不为人知的问题。

网民众说纷纭 「减租一半唔荒系好嘢」

此帖文一出，立即引起网民热烈讨论。部分网民认同楼主的担忧，认为「唔荒系好嘢」，更有人直指「这个单位，减租一半，应该是凶宅」，又或担心有其他问题，「小心漏水或有问题隣居」。有网民则揶揄事主不应过份拣择，「唔好要，咁多野谂」、「你唔要大把多人要，你最好去买私楼」。

不过，更多网民则根据自身经验及房署规定作出分析，指出「凶宅会写明，呢个应该系空置左一段时间」，并非「凶宅」。许多热心网民建议事主可主动亲身查询，「而家唔同以前，如果间屋有问题佢唔可以隐瞒」、「有问题去问返主任 ，唔使估估下」、「你去问隣居，睇下点回你」以释除疑虑，无需胡乱猜测。

房署优惠计划 入住长期空置单位可获租金减免

《星岛头条》就此向房屋署查询，房署回应指为善用宝贵的公屋资源及加快公屋编配 ，香港房屋委员会自2007年开始，向愿意入住空置时间较长单位的租户提供租金宽减。入住空置12个月或以上而少于24个月的单位的租户，从租约生效第二个历月起，可获四个月免租期，分八个月减租50%。至于空置24个月或以上的单位，可获六个月免租期，分12个月减租50%。

「凶宅」透明度高 房署：通知信会列明「负面因素」

早年曾有网民分享，收到的通知信中写明「单位内曾发生凶杀事件」。（香港公营房屋讨论区＠Facebook）

单位长期空置的原因各异。但房署回复指，一般而言，房屋署在编配涉及「负面因素」的单位（例如单位内曾发生自杀/意外死亡事件、追讨欠债事件等）时，会在「配房通知信」列明编配单位的特殊情况，亦会建

议申请者亲临有关屋邨先行视察单位，以便更全面了解单位状况后才决定是否接受编配。

房署亦建议，公屋申请者如就获编配单位的情况或办理入伙手续有任何查询，可直接与所属的屋邨办事处职员联络。

