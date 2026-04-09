蓝莓惊现密集黄斑点？港人吓坏急求助「有冇人知咩嚟？」 网民解释为1现象 附蓝莓清洗方法

食用生果之前最好先清洗一下，以免有脏污或是农药残留。近日有港人入手蓝莓，清洗期间竟发现一堆密集黄斑点，被吓坏的她于网上求助「有冇人知咩嚟？」。有热心网民解释此为一种常见现象，建议勿食用有问题的蓝莓且需丢弃，也有网民搞笑表示引发密集恐惧症，更形容有如电影《异形》系列常见画面，「有只异形幼虫扑出嚟」。

蓝莓惊现密集黄斑点？港人吓坏急求助「有冇人知咩嚟？」

蓝莓除了护眼美肌之外，其抗氧化特性提供多种健康益处，包括稳定血糖、抗发炎等。不过蓝莓为残留农药排行榜常客，大家食用前记紧要先清洗干净，以免有损健康。近日，有港人入手蓝莓，正当她打算清洗一下时，竟然发现其中一粒蓝莓出现一堆奇怪的密麻麻的黄斑点，被吓坏的她于网上求助「有冇人知咩嚟？」。

有热心网民解释此为为发霉情况，可能因霉菌或其他形式所引起的腐烂迹象，建议将发霉蓝莓连同附近或受影响的蓝莓一同丢弃，以免引起食用安全隐忧。有网民笑指这现象令人联想起电影《异形》系列常见画面，「即将有只异形幼虫扑出嚟落你块面嘅先兆」；有网友感到「不适」，引发密集恐惧症，「密恐犯了，谢邀」、「谂起多齿症」。有网民分享日常清洗蓝莓心得，「我会洗完一次再用盐水浸15mins先再过洗水」。

专家建议清洗蓝莓方法

美国蓝莓协会（U.S. Highbush Blueberry Council）指出蓝莓皮上的白色粉膜实为果粉，即蓝莓自身产生出来的天然果蜡，将水果的水份密封保存，减慢水份流失，令蓝莓保持新鲜。协会建议大家只需用清水轻轻冲洗即可，避免过度搓洗破坏果粉。至于美国农业部（USDA）及食品药物管理局（FDA）建议使用流动清水冲洗，必要时可用软毛刷轻刷表面，但不建议使用化学清洁剂；世卫（WHO）同样推荐使用干净的流动水清洗，避免交叉污染，并强调天然果粉无害，不需刻意去除。

文：RY

资料及图片来源：12m_brows@Threads