无印良品全店额外9折！MUJI一连10日优惠 门市/网店/Café餐饮同步

日本品牌无印良品（MUJI）一向深受追求简约生活质感的消费者喜爱，以其高品质和实用设计的商品深入民心。年度盛事「无印良品周间 MUJI week」即将于2026年4月10日至19日盛大举行，为期十天的推广期内，MUJI app会员无论在实体店购物，或是在Café&Meal MUJI享受餐饮，均可享有额外9折优惠，是添置春夏新品、更换家居好物的最佳时机！

MUJI年度优惠全场9折 春夏时尚单品/家居杂物

随著天气逐渐回暖，是时候为衣橱换上轻便舒适的春夏服饰。无印良品本季推出的多款服饰及配件，兼具实用机能与简约美学。其中，「可调较式凉鞋」（原价HK$188）采用黏贴式鞋带，方便随时调节松紧，波浪形鞋底更提供绝佳承托，让双足在炎炎夏日保持干爽。面对香港多变的天气，「拨水加工束绳帽」（原价HK$188）能轻松应对日晒和微雨，不易沾上水性污垢。而「男装有机棉混轻量卫衣款五分袖T裇」（原价HK$88）触感柔软，设计百搭，是日常休闲造型的必备单品。

除了服饰，无印良品的生活杂货同样是打造舒适家居的关键。换季时节，不妨考虑「快干再生聚酯纤维被套」（原价HK$128 – HK$228），其速干且易于整理的特性，加上柔软的微拉绒处理，大大减轻家务负担。为了迎接夏天，「USB-C 充电式手提风扇」（原价HK$68）体积轻巧且风力强劲，无论是外出或在办公桌上都非常实用。厨房收纳方面，「双重夹链密实袋」（原价HK$12）底部加宽的设计，加上双重密封拉链，无论是保存蔬果干货，还是携带零食小物，都极为方便。

Café&Meal MUJI 同步优惠

无印良品（MUJI）全场9折

无印良品的食品系列同样不容错过。人气零食「朱古力士多啤梨」（原价HK$25）将冷冻脱水的士多啤梨裹上香甜朱古力，口感层次丰富，更有伯爵茶、抹茶等多种口味选择。如果在店内逛累了，不妨到Café&Meal MUJI品尝「清汤牛面肉海带面」（原价$138）。这道菜式以软嫩入味的牛面肉，搭配爽滑的海带面，口感清爽不腻，是追求均衡营养的轻食首选。在会员周期间，以上所有美食同样享有9折优惠。

「无印良品周间」优惠详情