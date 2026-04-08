中港孝顺父母方式差别巨大？居港20年东北人分析2点不同引共鸣：内地更看重物质

中港孝顺父母方式差别巨大？不同地区孝顺父母的风俗习惯，常因文化背景与社会环境而呈现明显差异。一位来自东北、已在香港生活20年的居民，近日在社交平台分析香港与内地孝顺父母风俗的差别，点出中港两地2大不同，当中在「交家用」一点上意外获得不少香港及内地网民共鸣。

中港孝顺父母方式差别巨大？

东北人来港20年感叹香港与内地孝顺父母巨大差别。（图片来源：《爱·回家之开心速递》剧照）

事主初到香港时，对当地孝顺观念感到不解。两地最大差别必属「交家用」，她指：「香港人工作后要给父母家用，给得太少会被说不孝」，她提及，有位同事的女儿月薪2万，每个月却固定给父母5000至6000元家用，同事表示「从小就知道工作要给家用，周围朋友都知道，习惯了」。即使子女搬出去住或结婚，仍需继续给家用，若需父母帮忙带孩子或买菜，更要另外加钱。事主起初不太理解，后来才发现这种家用是表达孝心的一种方式。事主形容，来香港久了「都被同化了」，现在已开始教育女儿要交家用。

另一差别便是孝顺方式不同，内地更看重物质上的保障，事主以往习惯新年买礼物给父母，给个大利是就够，但在香港「仪式感更大」，父亲节、母亲节、中秋节都要带父母庆祝，全家团聚，甚至会带父母去旅行。事主总结，内地孝顺父母方式主要是物质上的付出，例如给父母买房、装修、医病，觉得是大孝；香港则看重日常陪伴：「家用要准时给，饭要经常吃、人要在跟前」。帖文最后补充：「仅个人生活感受分享，每个地方都有不同的风俗习惯，没有引起对立和对比！」

2点不同引共鸣：内地更看重物质

帖文获得不少网民共鸣，有香港网民表示交家用可培养家庭责任感「我发第一次工资已给家用，现在儿子工作也要给。不是靠孩子养家，而是要给他树立对家庭责任」、「家是大家，每个成员都需要付出。」不少人表示在香港，家用会按能力给：「婚前比母亲家用会多一些，婚后有自己家，支出也会大了，子女也会减家用，大家要互相看谅。」

有网民指出差异最大原因是不少内地人离开老家工作，难以经常陪伴，只能在物质上弥补：「香港人大多本地就业离家不远，是可以这样的。但内地除了一线城市，许多地方的人是外出打工的，未必能做到经常陪伴。」

来源：小红书

文：M