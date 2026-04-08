将军澳康城 VS 康盛边个方便啲？网民热议两地交通配套形容「市区中嘅离岛」称习惯后有1好处

居住地点的交通便利性，往往是市民置业或租楼的重要考量。近日有网民在社交平台发帖，比较将军澳两大屋苑「日出康城」与「康盛花园」的便利程度，引发居民热烈讨论。不少人就交通、社区配套及居住环境分享个人见解，更有人精辟形容两地为「一个市区中嘅离岛，一个离岛中嘅市区」。

「康盛定康城方便？」 将军澳居民热议两大屋苑交通

近日有网民在Facebook群组「将军澳主场」发帖询问：「大家觉得康盛方便定康城边个方便啲？」。帖子一出，随即引发网民热议，大部分意见倾向认为康城的交通优胜。有网民直言：「地铁唔到已经输晒啦」，指出康盛花园「一定要转车」，且只有一个「近乎荒废嘅商场仔」、「地点差过公屋，无配套」，认为完全无法比较。亦有人形容，即使遇上恶劣天气，「康城打风落雨都可以，康盛打风落雨未必有交通工具」。

有网民则认为两个地点「根本两回事，完全冇得比较」，并批评发帖者「立心不良」，「根本冇任何可比性」。

港铁站沿线大型社区 vs 自成一角清幽屋苑

「康盛」及「康城」均位于将军澳，但社区发展模式截然不同。康盛花园是早期发展的私人参建居屋，毗邻公屋翠林邨及居屋景明苑，早于1989年已经入伙。康盛花园位于宝琳北路，需转乘小巴或巴士方可到达港铁站，环境较为清幽。

而日出康城则是近年新兴的大型社区，位于港铁康城站上盖，自设大型商场。日出康城整个住宅发展计划分为13期，全数总共达50座。第一期首都于2009年入伙，最新一期海瑅湾近日才开卖，预计2027年入伙。

康盛居民大赞习惯后有1优点

虽然不少网民认为，拥有铁路优势的康城在便利程度上无疑胜出，但亦有康盛居民以自身经验证明，透过生活习惯的调整，同样能享受社区的宁静与便利。

有康盛花园的居民现身说法。一位住了几十年的居民认为，居住地亦有好处，例如「比较清静啲」，而且部分交通工具以屋苑为总站，「所以一定上班时间有位坐和上到车」。另一位住了五年的居民亦表示已经「习惯左」，认为「落地铁站10分内必定有车」，反而喜欢屋苑的宁静及治安良好。对于商场配套不足的问题，他表示「我每次收工买餸先坐车返黎，又无影响」。可见不同生活模式的居民对「方便」的定义有著截然不同的看法。