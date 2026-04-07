香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道

社交平台上的文化观察时常引发热议。有内地网站小红书上，时不时有网民提出，在香港的港铁车厢或商场等人流密集处，能闻到港人身上独特的「特殊味道」，形容其「像爽身粉混着淡淡奶香」，令人感到舒服。这话题引起两地网民的广泛讨论和分析，有网民就认为这是香港人「勤力同生活习惯的味道」。

内地网民不解 「香港人身上飘着特别气味」

小红书上时不时有网民提出，能闻到港人身上独特的「特殊味道」。

有网民在内地社交平台小红书发帖，好奇地询问：「搭港铁、逛商场时，大家有没有闻到香港人身上飘着一种『特别的气味』？」事主形容，这种气味「闻起来还挺舒服的」，甚至开玩笑说：「难道『香港』个『香』字，真的是有原因？」另一位内地民众也补充，这种味道「跟香水味完全不同」，在街上也能闻到。

帖文引发大量网民留言，不少人认同并尝试解开这个「气味之谜」。有网民分析，这与港人的生活习惯密切相关，指出「香港人特别在意身上有没有味道，早晚冲凉要用香氛沐浴露」。另有意见认为，「香氛洗衣凝珠的功劳」不可或缺，因为「香港又湿又热，衣服全靠干衣机，在家洗衣服都爱狂加柔顺剂和留香珠」。

香气源自洗衣液／柔顺剂？ 网民：系勤力同卫生嘅体现

许多居于香港的网民现身说法，证实了这一观点：「是洗衣液、洗衣香珠加柔顺剂，洗出来的衣服真的很香，我每次回内地，朋友都问我怎么那么香。」亦有网民分享家庭趣事：「我表姪女都系，送啲旧衫比佢哋，佢话香港表姨啲衫有阵香味，之后先知原来佢地唔用柔顺剂。」

此外，个人卫生习惯也是关键。有网民总结：「因为香港节奏急促，无论返工定出街，一日落嚟身体容易沾满灰尘同汗水，好多港人习惯一日冲凉两次，甚至更频密。」这种对洁净的追求，加上「每日更换衣物、使用浓郁嘅沐浴露同衣物柔顺剂，久而久之就形成咗一种独特气味。」甚至有人表示，在夏天「每日洗3次」澡是等闲事。同时，「香港人很多都有用止汗剂」的习惯也被视为原因之一。一位网民更总结道：「呢种味道其实系勤力同卫生嘅体现。」

对于这种「特殊味道」，网民反应两极。大部分参与讨论的网民视之为正面象征，然而，亦有网民持相反意见，表示「我怎么不知道有这种味啊?莫名其妙」。更有人直言，近年在公共交通工具上闻到的更多是难闻的气味：「不觉得香港人身上有香味！只发现夏天一到，身边很多人身上有臭味」、「十几年前还好，依家觉得地铁车厢好臭」。甚至有人抱怨「巴士臭到呕」，认为并非所有港人都散发著香味。

图片及资料来源：小红书