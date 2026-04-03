周末好去处｜人气卡通 春日农庄 童趣满载复活节

复活节假期展开，本地商场或玩乐机构都推出期间限定活动，无论是亲子乐游、与好友结伴打卡，还是带同毛孩放电， 都有好选择！

周末好去处1︰海绵宝宝主题 互动打卡

启德AIRSIDE举行「比奇堡滋味派对」，并变身为缤纷海底奇幻世界，人气角色海绵宝宝、派大星、章鱼哥及蟹老板等都会登场，展开美食探险之旅，除了震撼的巨型海绵宝宝及派大星吹气装置，场内更有创意打卡点，让大家与角色互动。此外，同场更特设限定海绵宝宝手机绳DIY体验与SLIME鬼口水工作坊，让大小朋友亲手设计专属纪念品，创造惊喜。而今天（4月4日）更有海绵宝宝见面会，只要消费满指定金额，即可与海绵宝宝合照。

INFO

比奇堡滋味派对

地点︰启德AIRSIDE二楼中庭

日期︰即日至4月23日

查询︰www.airside.com.hk

周末好去处2︰与宠同行 童话农庄世界

Mikiki特别打造「Lazy Corgi春日农庄派对」，设置9大农庄打卡位及玩乐区，焦点必定是逾3.5米高巨型充气「Lazy Corgi」有尾哥基，换上超萌复活兔装束，坐抱红萝卜在农庄中央，脚下是一片片色彩缤纷的梦幻郁金香花圃，瞬间营造出春日花海。另有2.8米高巨型充气花壶、 3.2米高欧陆风田园风车，以及巨型充气郁金香及缀满优雅花漾绣球小卡车，犹如走进童话绘本。活动期间，商场更特备一连串精彩活动，包括宠物及人像速画、扭扭汽球换领、汪汪复活节Egg Hunt Pawty，以及国际宠物日限定礼遇等，各位主人可与爱宠一同到场。

INFO

Lazy Corgi春日农庄派对

地点︰新蒲岗Mikiki 地下中庭

日期︰即日至4月12日

查询︰www.mikiki-mall.com.hk

周末好去处3︰VR 动感体验 化身小车手

不少小朋友都希体验赛车运动，现在有个好机会，香港乐高探索中心全新推出「飙速『拼』战」活动，让小朋友瞬间化身乐高小车手，尽情释放创意潜能，感受速度。

为了让各位准车手可以融入活动，小朋友可以乐高 VR 动感赛车体验作赛前热身，将极速狂飙的刺激感进一步提升。只要坐上充满未来感的专属座舱，佩戴 VR 眼镜，就可以崭新视角深入乐高世界。每个场景都隐藏巧妙心思，无论是大人还是小朋友，都能在这个虚拟世界中感受赛车的刺激与乐趣。

小车手们又可以亲临乐高赛车场，挑战各大精彩任务，包括发挥创意，拼砌一辆型格赛车及创造人仔车手，在赛道上竞速，测试拼砌的赛车能否竞逐成功。

INFO

飙速拼战

地点︰尖沙咀 K11 MUSEA 地库 1 楼 香港乐高探索中心

日期︰即日至5月18日

票价︰$239起

查询︰www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong

小车手们可拼砌一辆型格赛车及创造人仔车手，在赛道上竞速，测试拼砌的赛车能否竞逐成功。

大人和小朋友可分享拼砌喜悦，启发无限创意！

完成整日的赛程后，别忘了到礼品店挑选心仪玩具。

完成整日的赛程后，别忘了到礼品店挑选心仪玩具。

周末好去处4︰AP BEAUTY 举办 M.D. Serum Cocktail 调酒工作坊

韩国高端护肤品牌 AP BEAUTY 凭借独家科技，成功研发医美级修护产品，将家用护肤品提升至医美级别，甚受繁忙都巿人欢迎。 最近 AP BEAUTY 于铜锣湾崇光百货开设期间限定「 M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar 」，并特意邀请精致韩式小吃酒吧 O'rm 合作，由餐饮总监 Ted Ko 领导其调酒团队以 M.D. 水光充盈三效精华的成分为创作灵感调配 1 款特制 M.D. Skin Booster Cocktail。有兴趣的话，可 于4月3日至4月7日及4月11、12日预约参加工作坊。参加者可在专业调酒师指导下，调制2杯限定鸡尾酒。参加费用为$380，可全数换领任何AP BEAUTY产品，兼获得价值$453的M.D.体验装。

Info

M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar

日期： 4 月 1 日 ( 星期三 ) 至 14 日 ( 星期二 )

地点：铜锣湾轩尼诗道 555 号崇光百货地下

时间： 10am – 10pm

登记网址：https://bit.ly/MD-Bar

AP BEAUTY于铜锣湾崇光百货开设期间限定「M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar」。

AP BEAUTY于铜锣湾崇光百货开设期间限定「M.D. Serum 3-in-1 Cocktail Bar」。

周末好去处5︰NARS 「FACE EVERYTHING」 限定店 登陆希慎广场

粉底是化妆最重要的一环，NARS 「FACE EVERYTHING」 限定店于即日至 4月16日在希慎广场 1楼中庭盛大开幕，带来 NARS 全新自然雾光持久粉底液系列。场内设有多个妆艺美学体验、配对游戏及巨型扭蛋互动区， 还有NARS 专业化妆师替你选出专属色调，打造24小时轻盈、无负担的完美底妆。

INFO

地点︰铜锣湾希慎广场 1楼中庭

日期︰即日至 4月16日

查询︰https://www.narscosmetics.com.hk

文︰Angel 图︰相关机构提供