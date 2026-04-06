李居明-乖仔面相你要知 选个好女婿要过三关｜李居明大师会客室

有读者问，如何选个好女婿？更怕选错女婿，有甚么提示？这个问题令我感触良多，事缘我在网上看到一段谋杀案视频，讲一名女子遇上一名追求者，短短两个月便要结婚，谁知这竟是一场精密布局的谋杀计划。这位女子的父亲曾提出这位男子的面相非常之坏，反对这门亲事，无奈不被女儿接受，酿成悲剧。事实上，面相学是中国古文化智慧，可透过外在的特征，去窥探一个人的性格。尤其是准备「拣女婿」的朋友，我们都想找个「乖仔」，究竟何谓「乖仔」面相？相对于「衰仔」，又有甚么特征是必须警惕的？

第一关：看耳朵

要看一个男人是否正直，首先要看他的耳朵。耳朵主宰一个人1岁到14岁的运势。一个「乖仔」的耳朵，一定生得很漂亮，耳珠饱满，代表他有幸福的童年，性格自然比较善良平和。反观那些「衰仔」，性格叛逆、驳嘴驳舌的人，大多是鸡咀耳，有｢轮飞廓反｣的特征，内里的骨头突出来，代表他14年岁前父母离异、或家庭环境比较差，一个家庭教育非常差的人，怎会培育出来一个好的男生？所以，当你见准女婿时，如果发现他「轮飞廓反」，就要格外留神他的情绪稳定性。

准备「拣女婿」的朋友，都想找个「乖仔」，原来面相露玄机。

潮爆开运王》嘉宾刚刚荣升外公的郑丹瑞，以及新一代（梁宽）刘威煌。大师教大家点样拣女婿，例如乖仔有冇样睇，衰仔又会有哪些面相特征等等。

第二关：看面肉与眼神

老人家常说「面无四两肉，心内毒」，一个人的面部紧绷，露骨，这是一种不好的面相，往往代表此人机心极重，且缺乏宽容之心。

更重要是再看「眼神」。在相学上，眼主一个人35岁到40岁的运势，如果一个人眉毛粗乱，且眼无神，代表他在这段时间极容易招惹官非，甚至有牢狱之灾。再者，要注意「奸门」位置，即眼尾处长有一颗明显的大黑癦，不但会影响夫妻感情，更会招惹官非之凶险。

第三关：看牙齿

这是很多人会忽略细节。相学认为，牙齿与一个人的诚信与仁义息息相关。如果你见到一个男生的牙齿短小又细碎，像粟米粒一样，这在相学上被视为「不仁不义」。如果还有两只尖尖的犬牙突出，代表会背叛他人。一个不仁不义的人，就算平时对你的女儿再好，也可能只是为了达成某种目的而演戏。

所以，一个让人放心的「乖仔」面相，最好有｢佛耳｣有耳珠，脸部饱满有肉，眼睛明亮有神，牙齿整齐洁白。而「轮飞廓反」、脸无四两肉、眉粗且眼无神，牙细如粟米且犬牙尖，多属险恶之辈。这些特征绝对是重要的危险讯号。请提醒女儿多加观察，以免遇人不淑。面相学并非迷信，而是一种行为心理学的累积！

六月新光当代戏剧节

万众期待在西九隆重公演三大戏宝：《粤剧特朗普5.0》、《蝶海情僧》及《金玉观世音》，三部大戏同期贺新光粤剧节，快将公开预售，密切注意开卖日期！