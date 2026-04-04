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李居明-九运的清泉 尊重世间一切缘｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-04-04 HKT
发布时间：00:05 2026-04-04 HKT

最近，我见到网友《粤剧特朗普4.0》的评价，其中有一句话特别触动我：「李大师，其实你是不是金星人？」，这句话令我深感欣慰。

在《粤剧特朗普4.0》中有场戏，是特朗普的孖胎兄弟川普在白宫偶遇林肯灵魂，林肯传达了一个惊人的秘密，原来外星人早就来了地球，金星人是朋友，火星人要毁灭地球，所以人类要团结，不团结就会「亡球」，不是「亡国」那么简单！。这正是对当今世界最严厉的警示。因此，网友打趣说我是救世的金星人。

反战是九运的扶正观

现观世界人心败坏，这才是引发大灾难的一股魔性。我身为粤剧编剧，同时身为易经古文化研究学者、唐密文化学者，我的大愿是希望通过《粤剧特朗普》传递出「爱与和平」的讯息，希望世人能看到这出戏有所醒悟，否则地球要「亡球」了！反对战争是九运的扶正观！

「扶正」是当代智者之使命，也是今日世界崇尚科技文明，背后最重要的一种智慧，因此我的公司名字就是「扶正堂」！也算是我开展业务人生的大愿吧！

李居明大师的大愿是希望通过《粤剧特朗普》传递出「爱与和平」的讯息。
李居明大师的大愿是希望通过《粤剧特朗普》传递出「爱与和平」的讯息。

尊重世间一切缘

「放下来吧！」很多人因为看《粤剧特朗普》记住这四个字，我一直认为人心影响世事，所谓「心无内忧，必无外险」。所有外面世界的麻烦和危险，都是人的内心造成。只要我们的内心平静、善良，外面的世界也会平静。

今日充满战争暴戾的现实世界中，国与国之间的博弈，人心互相仇恨会引发大灾难。因此，人人有爱心可改变世运，人心有一股力量，可令世界转腐朽为神奇。正如剧中坐轮椅的蓓丽听到川普唱出当年情歌，能回复青春健康，证明爱是人间最伟大的神通！

个人修养中最重要的，我觉得是「尊重世间一切缘」。我也这样教导弟子，不要去评论任何人、任何机构、任何事件，他存在一定有他存在的价值，也有他存在的难处。不要总是用你的角度去抨击别人，大家也要明白互相体谅。「放下来吧！」不要令自己辛苦，放开怀抱，自由自在，随缘随顺，就是人生真理了。

侵害别国是七难之一

人生要面对七难、九横死，写于二千五百年前的《药师经》早有预知，这是唯一一篇经文描绘了人类会遇到的悲剧和灾难，今时今日仍然适用。《药师经》指出，人生中有七种劫难，排第一的就是「人众疾疫难」，新冠瘟疫是人类最大的灾难。排第二是「他国侵迫难」，就是被侵略别国，俄乌战争、伊朗战争。第三难是「自界叛逆难」，指国家内乱。此外包括星宿、日月变怪， 以及非时风雨或旱灾等自然异象。

「九横死」，第一「得病无医」，指吃错药，今日药物泛滥，正应此劫。第二是触犯王法，三是放逸无度、贪淫嗜酒。以及死于火焚、水溺、恶兽袭击、堕崖、毒药咒诅、遭毒药、饥渴所困（现代人若换上肠癌就是这样，不能吃喝东西而慢慢饿死）。

大家想一想，《药师经》是不是很伟大？而念诵《药师经》、修持「药师法」，就可离七种劫难和九横死，在九运仍是警醒世人远离魔性、寻求平安的智慧良药。因此，我的弟子都懂念《药师经》。繁忙的你，也抽些时间念念《药师经》吧！

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