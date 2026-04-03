九龙城泼水节2026｜4.11起一连两日泼水体验 泰国特色市集/泰式美食+按摩 打卡储印章换《九龙城寨》纪念品

九龙城年度盛事「龙城美食泼水泰缤纷2026」将于4月11至12日一连两日举行，有「小泰国」之称的九龙城届时将带来盛大泼水节！市民除了参与必玩泼水活动之外，亦可到泰式市集品尝地道的泰国美食、泰式按摩及泰服体验，大家更可透过「龙城深度游」打卡储印章换取《九龙城寨之围城》纪念品，即睇活动详情！

九龙城泼水节4.11起一连两日泼水体验 泰国特色市集/泰式美食+按摩

九龙城年度盛事「龙城美食泼水泰缤纷2026」将于4月11至12日一连两日举行，有「小泰国」之称的九龙城届时将带来盛大泼水节。九龙城贾炳达道公园变身大型泰国特色市集，设有逾40个摊档，让大家品尝泰式串烧、芒果糯米饭等地道泰国美食。入场人士可享受泰式按摩，逛完市集后可以齐齐松一松之余，更可以尝试穿着泰服，让大家瞬间置身于泰国般。

此外，今年特设3座泰国特色打卡装置，更有迷你版泰拳擂台让市民打卡留念。大会邀请邀请了泰国专业团队远道而来，表演泰国传统歌舞，同时举行泰拳邀请赛，让市民感受比赛的紧张气氛。

打卡储印章换《九龙城寨》纪念品

泼水节当然少不了重头戏「水战」，今年市民同样能够参与泼水体验，与亲友一起湿身狂欢，洗去霉运。泼水体验须预先到官方网站报名，每节体验约45分钟，参加者可为自己及最多5名同行人士登记，名额有限，紧记提早报名。今年活动联乘「龙城深度游」，推出「线上导览，线下集章」活动，市民完成指定购物或打卡任务，储齐4个印章，即可换领《九龙城寨之围城》电影精美纪念品乙份。除此以外，场外位于九龙城城南道一带有其他团体举办的「泰国巡游」，有兴趣人士可前往观赏。

参与泼水体验详情：

到活动网站登记并选择指定时段 参加者可为自己及最多5名同行人士登记，每节体验约45分钟 完成登记后随即显示二维码，请截图以作纪录 未能在活动网站成功登记的人士，可亲临现场排队等候候补名额 参加者于活动当日已登记时段前15分钟到现场出示二维码签到 建议穿着轻便衣物、配戴护目镜及穿上防滑鞋，自备替换衣物及毛巾 参加者可自备泼水工具，包括胶盆及水枪等

*欢迎3岁以上人士参与，18岁以下参加者必须由一名18岁或以上参加者陪同登记及进入活动场地

「龙城深度游」集章详情：

在9个特色资讯牌中选择一个进行打卡活动 到泰缤纷摊位展示资讯牌的照片给工作人员，可获印章乙个 扫瞄资讯牌上二维码连结到「龙城深度游」主题网页，寻找分页中的隐藏印章，展示给工作人员后获得印章乙个 凭两个「泰缤纷」市集购物印章，及两个「龙城深度游」印章，即可到摊位换领纪念品乙份 特色资讯牌位置：

。九龙寨城公园：位于「九龙城寨光影之旅」电影场景展入口

。机场岁月：位于侯王道及衙前围道交界

。九龙乐善堂：位于龙岗道52号附近

。潮州文化：位于城南道19号附近

。泰国风情：位于城南道20号附近

。寨城追忆：位于贡炳达道避雨亭

。侯王古庙：位于东头村道路牌下，近侯王庙入口

。乐口福酒家：位于侯王道45号附近

。石屋家园：位于石屋家园附近

龙城美食泼水泰缤纷2026

日期：2026年4月11 至 12日

时间：中午12:00 至 晚上9:30

地点：九龙城贾炳达道公园

登记泼水体验：＞＞按此登记＜＜

泰国巡游

日期：2026年4月12日

时间：下午3:30 至 5:00

地点：九龙城城南道一带

文：RY

资料及图片来源：官方提供