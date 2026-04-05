港漂硕士生兼职「职安真汉子」分享工地日常 日赚$XXXX搬逾百包水泥 网民佩服：比去健身房好

不少学生都会利用课余时间做兼职，当中不少人都会选择当侍应或售货员等职位，较少会考虑从事需要体力劳动的地盘工作。然而，1名港漂硕士生却反其道而行，选择兼职担任「职安真汉子」，并拍片记录工地日常，分享自己每天需搬运逾百包水泥，日赚四位数的辛苦经历。帖文引起网民热议，不少人佩服不已：「赚了钱还能健身」、「给能吃苦还能高学历的人点赞。」即看下文了解详情。

港漂硕士兼职「职安真汉子」 日赚$XXXX搬过百包水泥

近日，一名港漂硕士生以「港硕最硬核的兼职」为题，在小红书上发布影片，分享自己日赚$1,000的工地兼职日常。影片中可见，他每日早上6时40分便出门，乘搭地铁前往位于大围站附近的工地。他特别提醒，早餐一定要吃饱，因为「工地工作十分辛苦，若不吃饱，后期根本使不上力」。

抵达工地后，他首先换上工作装备，包括工地服、工装裤及安全鞋，随即展开工作。他的主要职责是搬运水泥，需扛起每包40公斤的水泥，沿楼梯上落，并将其整齐叠放。一天下来，他总共搬运了153包水泥。他坦言，每位工友都十分辛苦，但唯有「多干少说」才是正确的工作态度。

网民佩服：比去健身房好

帖文引起网民热议，不少网民表示佩服，直言「向你学习」、「山东小伙开朗阳光能吃苦」、「好敬佩这样的人！能吃苦还能学习！」、「年轻人真棒！注意安全！」、「给能吃苦还能高学历的人点赞。」；也有网民幽默地称这份工作为「打工当健身」，笑言「港硕一年后，不管你是否有迷人的大脑，起码你会有迷人的身体」、「比去健身房都好」、「给钱的健身房」、「赚了钱还能健身。」

图片及资料来源：小红书@敛朴日记

文：Y