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西贡区议员发现将军澳居民「小福利」？深夜搭港铁仍有列车服务 街坊网民解构出于1原因

生活百科
更新时间：11:00 2026-04-04 HKT
发布时间：11:00 2026-04-04 HKT

港铁目前在港共有12条铁路线，其首班车与尾班车时间均会因应市民及线路需要而各有分别。近日，有西贡区议员于社交平台发文，指自己发现深夜近1时仍有2班尾班车前往宝琳，「将军澳线（线）的尾班车算是特别晚，这算不算是对将军澳人的小福利？」有街坊网民作出回应，解构因1原因令将军澳线尾班车延长至深夜。详情即看下文！

西贡区议员深夜搭港铁 揭将军澳居民「小福利」？

现任将军澳北区议员陈志豪早前于社交平台发文并上载照片，文中表示：「同港铁其他线（线）比较起来，将军澳线（线）的尾班车算是特别晚」，依其照片所见，当时陈志豪仍身在港铁月台，时间为深夜12时59分，又谓：「这算不算是对将军澳人的小福利？」

有街坊网民留言指，将军澳线于深夜1时仍提供服务，是因配合其实铁路线乘客转乘，「俾人由红蓝绿线（线）接驳返去紫色线（线）」、「纯粹系佢要计返喺市区开出嘅尾班车，佢可以接驳到将军澳线（线）」，亦有网民分享港铁尾班车时间，「尾班车分享：油麻地回将军澳，（1）0:44去 调景岭>将军澳、（2）00:50去 金钟 >北角（尾车01:12）>将军澳」。

港铁各铁路线首尾班车时间有别 

根据港铁的官方网站资讯，港铁12条铁路线（不包括轻铁、高铁），首班车及尾班车时间各有分别，首班车为早上5时38分至6时11分不等。其中，屯马线乌溪沙往红磡为最早，首班车时间为5时38分。至于尾班车方面，各铁路线时间为晚上11时54分至深夜1时12分不等，其中，将军澳线由北角往宝琳或康城的尾班车时间为深夜1时12分。

文：TF
资料及图片来源：西贡将军澳讨论区@facebook、港铁、星岛图片库

延伸阅读：官方预测8大口岸人流高峰｜罗湖/福田/深圳湾这时段北上最畅通？西九高铁站3大措施疏导人潮

 

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