在职家庭津贴2026/27｜4月上调入息资产限额 申请资格/津贴金额/一次性额外款项一文睇清

在职家庭津贴2026/27｜政府公布了2026至27年度「在职家庭津贴（职津）计划」的最新入息及资产限额，并已于2026年4月1日（三）起正式生效。考虑到部分家庭可能因数据调整而超出申领资格，政府已对特定住户类别的限额作出特别安排。《星岛头条》在本文将为您整合所有有关「在职家庭津贴」的资讯，从计划简介、申请资格、津贴金额到详细的申请步骤及额外款项安排。

甚么是「在职家庭津贴」计划？申请资格/津贴金额/一次性额外款项一文睇清

「在职家庭津贴（职津）计划」是一项为低收入在职家庭而设的支援措施，核心目标在于鼓励市民透过就业实现自力更生，并借此打破跨代贫穷的循环。此计划接受个人（一人住户）或家庭住户的申请。此外，若家中有符合资格的子女，更能额外领取「儿童津贴」，加强对下一代的支援。

2026至27年度「在职家庭津贴（职津）计划」将上调入息及资产限额，并于2026年4月1日（三）起正式生效

「在职家庭津贴」4月起上调入息、资产限额

为了维持在职家庭津贴（职津）计划的支援作用，政府对2026至27年度的入息及资产限额进行了如下调整，新标准适用于2026年4月至2027年3月的申领月份：

入息限额： 六人或以上住户：维持在2025至26年度的水平，不做收紧。 五人住户：调整至与四人住户相同的水平。 其他住户类别：按既定机制调高。

资产限额： 所有住户类别的资产限额均按机制调高。



2026/27职家庭津贴计划入息及资产限额：

住户人数 住户每月入息限额 住户资产限额（元） 全额津贴（元） 3/4额津贴（元） 半额津贴（元） 1人 12,000 → 12,500 14,400 → 15,000 16,800 → 17,500 291,000 → 295,000 2人 16,200 → 16,800 19,400 → 20,100 22,600 → 23,500 394,000 → 400,000 3人 20,500 → 21,000 24,600 → 25,200 28,700 → 29,400 514,000 → 521,000 4人 25,800 → 26,500 31,000 → 31,700 36,100 → 37,000 600,000 → 608,000 5人 25,800 → 26,500 31,000 → 31,700 36,100 → 37,000 666,000 → 675,000 6人 27,600 33,100 38,600 721,000 → 731,000 7人 770,000 → 781,000 8人 805,000 → 816,000 9人 892,000 → 904,000 10人或以上 961,000 → 974,000

申请「在职家庭津贴」需要符合甚么资格？

「在职家庭津贴」申请资格

申请「在职家庭津贴」的住户（包括一人住户）必须满足以下工时、入息及资产要求：

申请单位：以「住户」为申请单位，成员须为香港居民并居于同一处所。

工时要求：住户成员（可合并计算）的有薪工时需达到指定时数。

入息及资产：住户的总入息和资产不得超过上述限额。

注意：申领月份内，住户成员不可同时领取综合社会保障援助（综援）。

「在职家庭津贴」住户每月总工时要求及可获取津贴：

符合资格的住户可申领基本、中额或高额津贴，金额视乎工时而定。每名合资格儿童还可额外获发儿童津贴。最终发放的金额会根据住户入息水平，分为全额、3/4额或半额。所有住户成员的工时可以合并计算，即使同一位成员在月内有多于一份工作，其所有工作的时数都能够一并申报。

每月总工时 （小时） 每月每个住户的津贴 每月每名儿童的津贴 144至168以下（非单亲住户） 全额基本津贴：$1,150

3/4 额基本津贴：$863

半额基本津贴：$575 全额儿童津贴：$1,610

3/4 额儿童津贴：$1,208

半额儿童津贴：$805 36至54以下（单亲住户） 168至192以下（非单亲住户） 全额中额津贴：$1,380

3/4 额中额津贴：$1,035

半额中额津贴：$690 54至72以下（单亲住户） 192或以上（非单亲住户） 全额高额津贴：$1,610

3/4 额高额津贴：$1,208

半额高额津贴：$805 72或以上（单亲住户）

例子一：单身全职人士 背景：一人住户，月入$13,000，工时144小时，资产$240,000。

审核：工时符合基本津贴要求，入息介乎全额与3/4额上限之间，资产未超限。

每月津贴：可获$863（3/4额基本津贴）。 例子二：四人核心家庭 背景：父母及两名幼童（3及6岁）。父亲全职，月入$18,000，工时200小时，母亲为家庭主妇，资产$300,000。

审核：工时符合高额津贴，入息及资产均未超出全额津贴上限。

每月津贴：可获$4,830（全额高额津贴$1,610 + 两名儿童的全额津贴$3,220）。 例子三：六人大家庭 背景：父母、两名子女（14及18岁）、祖父母。家庭总月入$34,000，合并工时210小时，资产$450,000。

审核：合并工时符合高额津贴，入息处于半额津贴范围，资产未超限。

每月津贴：可获$2,415（半额高额津贴$805 + 两名儿童的半额津贴$1,610）。 例子四：单亲家庭 背景：母亲与一名8岁女儿。母亲做多份兼职，月入$12,000，工时132小时，资产$150,000。

审核：单亲住户工时达72小时以上，符合高额津贴要求。入息及资产均在全额津贴限额内。

每月津贴：可获$3,220（全额高额津贴$1,610 + 一名儿童的全额津贴$1,610）。

合资格人士如何申请职津计划？

职津计划的申领期为递交申请前6个历月，合资格住户须就每个申领期重新提出申请。

索取申请表格 网上：于在职家庭津贴办事处（职津处）网站下载。

亲身：前往职津处、劳工处辖下各就业中心和职位资讯中心、或民政事务总署辖下各区民政咨询中心索取。 准备证明文件 身份证明：申请人及所有住户成员的身份证明文件副本。

银行账户：申请人用于收取津贴的银行账户证明文件副本。

工时及入息证明：所有注明工时的成员，需提交申领期内每个月的粮单、雇主填写的证明书或其他入息证明文件。

住址证明：如住户成员的通讯地址与申报住址不同。 递交申请 网上申请：透过「职学户互通」平台提交。

邮寄：将填妥的表格及文件副本寄往「观塘邮政局邮箱62600号 在职家庭及学生资助事务处 在职家庭津贴办事处」。

投递箱：亲身将申请文件投入设于职津处、劳工处或民政事务处的投递箱。 审核及结果通知 职津处收到申请后会进行审核。如有需要，职员可能会联络申请人要求补交资料。

审核完成后，申请人在10天内以流动电话短讯或邮寄方式收到申请确认通知 发放津贴 获批的津贴会以自动转账方式，直接存入申请人指定的银行户口。

申请在职家庭津贴所需证明文件

工时 住户入息 住户资产 雇佣合约

出勤记录

雇主提供的工作时数证明书 粮单

薪金收据

雇佣合约

银行月结单或存折

雇主提供的入息证明书 银行月结单或存折

保险计划结单

投资结单

车辆或船只登记文件

在职家庭津贴一次性额外款项发放安排

根据2026至27年度《财政预算案》的建议，若《2026年拨款条例草案》获得立法会通过，政府将向合资格的职津住户发放一笔「一次性额外款项」。

发放时间：预计最快在《拨款条例草案》获立法会通过后一个月开始发放。

申领资格： 现有申请人：只要您在「适用期」内曾提交申请并最终获批，即可符合资格。 新申请人：必须在立法会通过《拨款条例草案》当天或之前提交申请，方可符合资格。

款项金额：额外款项金额因个案而异；相当于领取人士在适用期内，最近一次获批申请的平均每月津贴额。

资料来源：在职家庭及学生资助事务处