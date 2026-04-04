在职家庭津贴2026/27｜4月上调入息资产限额 申请资格/津贴金额/一次性额外款项一文睇清
发布时间：11:53 2026-04-04 HKT
在职家庭津贴2026/27｜政府公布了2026至27年度「在职家庭津贴（职津）计划」的最新入息及资产限额，并已于2026年4月1日（三）起正式生效。考虑到部分家庭可能因数据调整而超出申领资格，政府已对特定住户类别的限额作出特别安排。《星岛头条》在本文将为您整合所有有关「在职家庭津贴」的资讯，从计划简介、申请资格、津贴金额到详细的申请步骤及额外款项安排。
甚么是「在职家庭津贴」计划？申请资格/津贴金额/一次性额外款项一文睇清
「在职家庭津贴（职津）计划」是一项为低收入在职家庭而设的支援措施，核心目标在于鼓励市民透过就业实现自力更生，并借此打破跨代贫穷的循环。此计划接受个人（一人住户）或家庭住户的申请。此外，若家中有符合资格的子女，更能额外领取「儿童津贴」，加强对下一代的支援。
「在职家庭津贴」4月起上调入息、资产限额
为了维持在职家庭津贴（职津）计划的支援作用，政府对2026至27年度的入息及资产限额进行了如下调整，新标准适用于2026年4月至2027年3月的申领月份：
- 入息限额：
- 六人或以上住户：维持在2025至26年度的水平，不做收紧。
- 五人住户：调整至与四人住户相同的水平。
- 其他住户类别：按既定机制调高。
- 资产限额：
- 所有住户类别的资产限额均按机制调高。
2026/27职家庭津贴计划入息及资产限额：
|住户人数
|住户每月入息限额
|住户资产限额（元）
|全额津贴（元）
|3/4额津贴（元）
|半额津贴（元）
|1人
|12,000 → 12,500
|14,400 → 15,000
|16,800 → 17,500
|291,000 → 295,000
|2人
|16,200 → 16,800
|19,400 → 20,100
|22,600 → 23,500
|394,000 → 400,000
|3人
|20,500 → 21,000
|24,600 → 25,200
|28,700 → 29,400
|514,000 → 521,000
|4人
|25,800 → 26,500
|31,000 → 31,700
|36,100 → 37,000
|600,000 → 608,000
|5人
|25,800 → 26,500
|31,000 → 31,700
|36,100 → 37,000
|666,000 → 675,000
|6人
|27,600
|33,100
|38,600
|721,000 → 731,000
|7人
|770,000 → 781,000
|8人
|805,000 → 816,000
|9人
|892,000 → 904,000
|10人或以上
|961,000 → 974,000
申请「在职家庭津贴」需要符合甚么资格？
申请「在职家庭津贴」的住户（包括一人住户）必须满足以下工时、入息及资产要求：
- 申请单位：以「住户」为申请单位，成员须为香港居民并居于同一处所。
- 工时要求：住户成员（可合并计算）的有薪工时需达到指定时数。
- 入息及资产：住户的总入息和资产不得超过上述限额。
注意：申领月份内，住户成员不可同时领取综合社会保障援助（综援）。
「在职家庭津贴」住户每月总工时要求及可获取津贴：
符合资格的住户可申领基本、中额或高额津贴，金额视乎工时而定。每名合资格儿童还可额外获发儿童津贴。最终发放的金额会根据住户入息水平，分为全额、3/4额或半额。所有住户成员的工时可以合并计算，即使同一位成员在月内有多于一份工作，其所有工作的时数都能够一并申报。
|每月总工时 （小时）
|每月每个住户的津贴
|每月每名儿童的津贴
|144至168以下（非单亲住户）
|全额基本津贴：$1,150
3/4 额基本津贴：$863
半额基本津贴：$575
|全额儿童津贴：$1,610
3/4 额儿童津贴：$1,208
半额儿童津贴：$805
|36至54以下（单亲住户）
|168至192以下（非单亲住户）
|全额中额津贴：$1,380
3/4 额中额津贴：$1,035
半额中额津贴：$690
|54至72以下（单亲住户）
|192或以上（非单亲住户）
|全额高额津贴：$1,610
3/4 额高额津贴：$1,208
半额高额津贴：$805
|72或以上（单亲住户）
例子一：单身全职人士
- 背景：一人住户，月入$13,000，工时144小时，资产$240,000。
- 审核：工时符合基本津贴要求，入息介乎全额与3/4额上限之间，资产未超限。
- 每月津贴：可获$863（3/4额基本津贴）。
例子二：四人核心家庭
- 背景：父母及两名幼童（3及6岁）。父亲全职，月入$18,000，工时200小时，母亲为家庭主妇，资产$300,000。
- 审核：工时符合高额津贴，入息及资产均未超出全额津贴上限。
- 每月津贴：可获$4,830（全额高额津贴$1,610 + 两名儿童的全额津贴$3,220）。
例子三：六人大家庭
- 背景：父母、两名子女（14及18岁）、祖父母。家庭总月入$34,000，合并工时210小时，资产$450,000。
- 审核：合并工时符合高额津贴，入息处于半额津贴范围，资产未超限。
- 每月津贴：可获$2,415（半额高额津贴$805 + 两名儿童的半额津贴$1,610）。
例子四：单亲家庭
- 背景：母亲与一名8岁女儿。母亲做多份兼职，月入$12,000，工时132小时，资产$150,000。
- 审核：单亲住户工时达72小时以上，符合高额津贴要求。入息及资产均在全额津贴限额内。
- 每月津贴：可获$3,220（全额高额津贴$1,610 + 一名儿童的全额津贴$1,610）。
合资格人士如何申请职津计划？
职津计划的申领期为递交申请前6个历月，合资格住户须就每个申领期重新提出申请。
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索取申请表格
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网上：于在职家庭津贴办事处（职津处）网站下载。
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亲身：前往职津处、劳工处辖下各就业中心和职位资讯中心、或民政事务总署辖下各区民政咨询中心索取。
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准备证明文件
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身份证明：申请人及所有住户成员的身份证明文件副本。
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银行账户：申请人用于收取津贴的银行账户证明文件副本。
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工时及入息证明：所有注明工时的成员，需提交申领期内每个月的粮单、雇主填写的证明书或其他入息证明文件。
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住址证明：如住户成员的通讯地址与申报住址不同。
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递交申请
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审核及结果通知
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职津处收到申请后会进行审核。如有需要，职员可能会联络申请人要求补交资料。
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审核完成后，申请人在10天内以流动电话短讯或邮寄方式收到申请确认通知
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发放津贴
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获批的津贴会以自动转账方式，直接存入申请人指定的银行户口。
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申请在职家庭津贴所需证明文件
|工时
|住户入息
|住户资产
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在职家庭津贴一次性额外款项发放安排
根据2026至27年度《财政预算案》的建议，若《2026年拨款条例草案》获得立法会通过，政府将向合资格的职津住户发放一笔「一次性额外款项」。
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发放时间：预计最快在《拨款条例草案》获立法会通过后一个月开始发放。
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申领资格：
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现有申请人：只要您在「适用期」内曾提交申请并最终获批，即可符合资格。
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新申请人：必须在立法会通过《拨款条例草案》当天或之前提交申请，方可符合资格。
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款项金额：额外款项金额因个案而异；相当于领取人士在适用期内，最近一次获批申请的平均每月津贴额。
资料来源：在职家庭及学生资助事务处