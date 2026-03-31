睇表演笋工？康文署招聘兼职带位员 时薪$70负责带位/派场刊

不少人寻找兼职时，都期望工作能带来额外乐趣。近日，康乐及文化事务署（康文署）招聘「兼职带位员」，就令无数热爱表演艺术的网民大感兴趣。该职位时薪$70，中学文凭五科合格即可申请，职位内容与表演场地关系密切，不少网民想像成「睇表演笋工」。

康文署招聘兼职带位员 时薪$70负责验票/带位

康文署正聘请兼职带位员。

康文署近日刊登招聘广告，以时薪$70聘请「兼职带位员」，负责在辖下指定场地提供服务。广告列明申请人须具备香港中学文凭或会考五科合格的学历、至少一年全职工作经验及流利两文三语等条件。

康文署「兼职带位员」

薪酬： 时薪港币 $70

入职条件： 学历： 香港中学文凭(DSE)或会考(HKCEE)五科达标，包括中、英文科。 最少1年全职工作经验（具带位经验者优先）。 能读写中、英文；操流利广东话、英语及普通话。



主要职责： 负责验票、派发场刊、带位及管理人群。 在较幽暗环境及陡斜梯级上工作。 协助执行场馆规则。



备注： 须轮班及不定时工作（包括晚上、周末及公众假期），或需工作至凌晨。 工作期间须长时间站立或步行。 必须穿著制服。



申请方式： 透过公务员事务局网站的「G.F. 340」系统作网上申请。 截止申请日期： 2026年4月10日 招聘详情 >>按此<<



网民赞绝世笋工？ 惟1点要留意......

对于这份工作，不少网民趋之若鹜，认为是「超梦幻嘅理想工作」、「荀工」，纷纷表示「细细个已经想做」，好奇「点样可以做呢份工，日日免费睇演唱会？」。

不过亦有自称有经验的网民点出，实际情况不一定如想像中美好。一位自称「做过几年」的前员工更表示，负责的节目非常多元化，有可能遇上「佛教仪式，同乡会聚会，大学毕业典礼」，甚至是「折子戏，大妈金曲果啲」，形容「听到你想死」。此外，长时间站立令不少人直言「企到脚都跛」，工作并不容易。



