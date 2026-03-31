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佳宝超市全场8折再度加码！复活节限时12日优惠  冻肉/蔬果/米/油/饮品劲减

生活百科
更新时间：12:06 2026-03-31 HKT
发布时间：12:06 2026-03-31 HKT

深受街坊欢迎、以价钱实惠见称的佳宝食品超级市场，是许多家庭采购日常用品和新鲜食材的首选。继三月中推广后，佳宝再度加码，宣布推出复活节限定优惠，由4月1日起一连12日，全场货品均享8折优惠，让顾客能以更低价钱，为家中添置所需！

佳宝食品超级市场复活节惊喜　一连12日全场8折

佳宝再度加码，宣布推出复活节限定优惠，一连12日全场8折。
佳宝再度加码，宣布推出复活节限定优惠，一连12日全场8折。

这次复活「折」驾到推广活动，覆盖范围极广，无论是准备节日大餐，还是为家中厨房补货，都是不容错过的扫货时机。在佳宝超级市场内，从新鲜肉类、时令蔬果到米油酱醋等各式粮油杂货，皆在折扣之列。顾客可以趁此机会选购制作复活节盛宴的食材，例如鲜嫩的鸡翼、排骨，配上新鲜爽脆的蔬菜，轻松煮出丰富佳肴。同时，日常消耗量大的食米、食油、豉油等必需品，在8折优惠下亦变得更为抵买，是精打细算的消费者大手入货、节省开支的好机会。

除了主食和烹饪材料，是次优惠同样适用于各款饮品、零食及杂粮。复活节长假期无论是家庭聚会，还是与三五知己郊游，总少不了各种解渴的饮品和可口的零食。佳宝提供琳瑯满目的选择，从汽水、果汁到各种包装零食，让顾客可以尽情选购，为节日增添欢乐气氛。全场8折的优惠，让扫货变得更加轻松无负担，把握这次为期12日的推广，将心水货品一次过带回家。

佳宝复活节8折优惠

  • 优惠内容： 全场货品一律8折

  • 优惠期限： 2026年4月1日 至 4月12日（共12天）

  • 适用分店： 全线佳宝食品超级市场分店

  • 条款细则：

    • 折扣优惠于付款时自动扣除。

    • 货品、赠品及换购品数量有限，售完、送完或换完即止。

    • 如优惠因故终止，恕不另行通知。

    • 图片仅供参考。

    • 如有任何争议，佳宝食品超级市场保留最终解释权。

 

同场加映：激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用

 

 

 

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