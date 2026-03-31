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湾仔83年老店「冯良记表行」结业 知名劳力士代理 见证本地钟表史 网民：时代的终结

生活百科
更新时间：10:25 2026-03-31 HKT
发布时间：10:25 2026-03-31 HKT

在湾仔屹立83年的著名表行「冯良记」，今日(31日)在官方网站宣布已于2026年3月30日正式光荣结业，为这段横跨近一世纪的岁月画上句点。冯良记自60年代开始取得「劳力士」的特约经销权，见证本地钟表史发展，突然结业令人唏嘘。

1943年创业 湾仔老字号表行冯良记宣布结业

湾仔老字号「冯良记表行」于网上发布结业公告，宣布于昨日正式光荣结业。根据官网资料，「冯良记」自1943年于湾仔庄士敦道创立，是本地钟表界举足轻重的老字号。

在结业公告中，冯良记向所有顾客致以最诚挚的感谢：「本店自1943年创立至今，深耕在地83年，感谢您一路以来的支持与爱护。」公告中充满感恩之情，表示因为顾客的信任，这段漫长的旅程才显得格外珍贵。最后，表行以「我们满怀感恩，带著这份情谊，光荣谢幕」作结，为超过八十年的经营历史写下圆满的句号。

60年代获劳力士经销权 奠定行业地位

早在60年代，该行已取得瑞士名表「劳力士」的特约经销权，为香港钟表业的早期发展奠定了重要基石。其创始店址的唐楼于2020年因重建而拆卸，及后迁往大有商场继续经营，但其「老字号」的形象早已深入民心。

网民忆「买劳」胜地：当年第一只劳力士

结业消息一出，不少网民及老顾客纷纷留言表达不舍之情。许多人称「冯良记系几代人的回忆」，感叹「一个时代嘅终结」。有网民分享个人经历，表示「当年第一只劳力士手表就是在冯良记买的」，字里行间流露出对老店的深厚感情。

其中一位网友更忆述，多年前在店内为手表换电时，店员不慎刮花了表底盖，但他如今却感谢那道花痕，认为那「成为我和冯良记的独特回忆」，顾客与店舖之间超越买卖的情感联系。

资料来源；冯良记表行

延伸阅读：劳力士「百事圈」传停产 二手价3个月急升14% 业界：卖家囤货等升值

 

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